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TÜRKSAT'ı işgal eden FETÖ'cülere rekor ceza! Mahkeme kararı onadı

FETÖ terör örgütünün 15 Temmuz 2016 gecesi kalkıştığı hain darbe teşebbüsü sırasında, TÜRKSAT'ın Gölbaşı Yerleşkesi'ni işgal ederek 2 sivili şehit eden darbeci hainlere verilen rekor ceza, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi tarafından onandı.

16 Şubat 2019 Cumartesi 11:31
TÜRKSAT'ı işgal eden FETÖ'cülere rekor ceza! Mahkeme kararı onadı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında TÜRKSAT'ı işgal ederek iki çalışanını şehit eden darbeciler hakkında yerel mahkemenin verdiği mahkumiyet kararı, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nce onandı.

Darbecilerin, televizyon yayınlarını kesmek için TÜRKSAT'ı işgal etmelerine ilişkin Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesince 13 sanığa "ağırlaştırılmış müebbet", ayrıca bu sanıklardan 8'ine iki kurum çalışanını şehit ettikleri için de ikişer kez "ağırlaştırılmış müebbet" hapis cezasının verildiği dosyanın istinaf başvurusu, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 21. Ceza Dairesince karara bağlandı.

Kararda, ilk dereceli mahkemenin verdiği hükmün, usul ve esas yönünden hukuka aykırılığının bulunmadığı vurgulandı.

Yargılama aşamasında eksiklik olmadığına ve ispat bakımından değerlendirmenin yerindeliğine işaret edilen kararda, delillerin ise hukuken geçerli ve elverişli olduğu anlatıldı.

Kararda, mahkumiyet alanlara yönelik ceza artırımına gidilerek takdir indirimi yapılmamasının da yasal ve yeterli gerekçeye dayandığı ifade edildi.

Bu nedenle sanık ve avukatlarının istinaf başvurularının esastan reddinin kararlaştırıldığı kaydedilen kararda, Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesinin mahkumiyet kararlarının yerinde olduğunun altı çizildi.

Ceza Dairesi, gerekçeli kararla birlikte sanıkların tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Davanın geçmişi ve hüküm

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında televizyon yayınlarını kesmek için 5'i sivil 17 kişi, TÜRKSAT'ın Gölbaşı Yerleşkesi'ni işgal etti. Darbeciler, burada kendilerine karşı direnen kurum çalışanları Ahmet Özsoy ve Ali Karslı'yı şehit etti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının hazırladığı iddianamenin kabul edilmesinin ardından ilk duruşması 4 Nisan 2017'de görülen dava, 23 Ekim 2017'de karara bağlandı.

Buna göre, yayınları kesmek için darbecilerle hareket eden televizyon yayını ve bilişim uzmanı sivil sanıklar Burhan Güneş, Aydın Yavuz, Birol Baki, Salih Mehmet Dağköy ve Uğur Özüdoğru, anayasal düzeni ihlal suçundan "ağırlaştırılmış müebbet" hapisle cezalandırıldı.

Dosyanın asker sanıkları Özel Kuvvetler Komutanlığı eski personeli Eray Uçkun, Mustafa Altunay, Osman Kemal Küçük, Ersan Kuluçlu, Fatih Aslan, İbrahim Altınok, Mesut Sancak ve Melih Varol da "anayasal düzeni ihlal" ve iki TÜRKSAT personelini şehit ettikleri gerekçesiyle 3'er kez "ağırlaştırılmış müebbet" hapis cezasına çarptırıldı.

Ayrıca baskın sırasında yaralanan 6 kişi için "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 108'er yıl hapis cezası alan sanıklar, tehdide maruz kalan ancak yaralanmayan 15 müşteki yönünden ise 225'er yıl hapis cezasına mahkum edildi.

Kurum çalışanı 36 kişiyi "alıkoydukları" gerekçesiyle haklarında 540'ar yıl hapis cezasına hükmedilen sanıklar, "nitelikli yağmadan" 580'er yıl, "mala zarar verme" suçundan 6'şar yıl, "kamu malına zarar vermekten" ise 4 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırıldı.

Davanın 8 asker sanığına 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla birlikte toplamda bin 463 yıl 6'şar ay hapis cezası verildi.

Davanın firari sanıkları eski üsteğmenler Tayfun Karaöz, Ergün Özyurt ve İsmail Donat ile eski astsubay İbrahim Yılmazbaş'ın dosyası ise ayrıldı.

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Haber Tarihi: 16 Şubat 2019 Cumartesi 11:31
  1. Kars
  2. Aydın
  3. Ankara
  4. Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ)
  5. FETÖ davası
  6. TÜRKSAT'ı işgal davası
  7. 15 Temmuz hain darbe girişimi
  8. müebbet hapis cezası
  9. ağırlaştırılmış müebbet
  10. Darbeci hainler
  11. mahkeme kararı

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