TÜRKSAT'a TL'ye dön çağrısı!

Türkiye ve dünya genelindeki Müslüman halklardan Türk Lirası'na destek kampanyaları düzenlenmeye devam ederken, dikkat çekici bir açıklamada yayın sektöründen geldi. Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Sinan Burhan, yaptığı açıklamayla TÜRKSAT'a Türk Lirası'na dönmesi çağrısında bulundu.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Anadolu Yayıncılar Derneği olarak Dolar bozdur kampanyasına katılarak üyelerimizle birlikte karınca kararınca dolarlarımızı bozdurduk. ABD’nin ülkemize ekonomik saldırısını asla kabul etmiyoruz. Ekonomik savaşa karşı tıpkı kurtuluş savaşında olduğu gibi dimdik duruyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın yanındayız. Bu ülkeye hizmet eden tüm milli kurumlarda Dolarla alışverişten vazgeçmelidir. Türksat Kurumu yerel ve ulusal medyadan ödemeleri Türk Lirası üzerinden almalıdır. Bu milli kuruluşumuz Doları bırakmalıdır. Televizyonlara satışları Türk Lirası üzerinden olmalıdır. O nedenle Türksat Doları bırak TL’ye dön kampanyası başlatıyoruz. Bu savaş kurtuluş savaşıdır. Türksat kurumu da bu savaşa destek vermelidir.

Bu ülkeye büyük hizmetler veren bu güzide kurumumuz Türk Lirasına dönmelidir. Yerel Kanallar ücretlerini ödeyemez hale geldi. Bu sorun sadece yerel tvlerin sorunu değildir. Ulusal televizyon kanalları da sıkıntı içerisindedir. Onlarda Türksata TL ödeme yapmalıdır."