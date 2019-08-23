Türksat, Dünya Motokros Şampiyonası'na sponsor olacak

ANKARA (AA) - Türksat, Dünya Motokros Şampiyonası'nda "iletişim sponsoru" olarak altyapı desteği sağlayacak. Türksat AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Türksat Genel Müdürü Cenk Şen ve Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar'ın katılımıyla Dünya Motokros Şampiyonası Sponsorluğu Anlaşması 26 Ağustos'ta imzalanacak. Türksat Gölbaşı Yerleşkesi'nde düzenlenecek törende, şampiyonada yarışacak iki milli sporcu motorlarıyla alanda yerini alacak. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayesinde 6-9 Eylül'de Afyonkarahisar'da gerçekleştirilecek şampiyonada, Türksat "iletişim sponsoru" olarak altyapı desteği sağlayacak.

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