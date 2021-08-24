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Ekonomi Türksat 5A Kuzey Afrika ülkelerine de hizmet verecek
Ekonomi

Türksat 5A Kuzey Afrika ülkelerine de hizmet verecek

Türksat 5A uydusunun kapsama alanı genişliyor.

Yeniakit Publisher
2021-08-24 16:57:00 -
Türksat 5A Kuzey Afrika ülkelerine de hizmet verecek

Türksat AŞ Genel Müdürü Hasan Hüseyin Ertok, uydu için Kuzey Afrika ve Avrupa’nın önemli pazarlar haline geldiğine işaret etti. Ertok, “Ciddi görüşmelerimiz var. Kuzey Afrika’da 5A’yı televizyon yayıncılığı anlamında önemli bir uydu olarak konumlandırmayı hedefliyoruz. Frekans satışı için görüşmelerimiz devam ediyor, kısa sürede içinde sözleşmeler imzalayacağız. 5A önemli bir yörüngede ve yüksek kapasiteli bir uydu” dedi.

Çalışmalar sürüyor

Türksat 5A’nın haziranda hizmete alındığını anımsatan Ertok, 5B haberleşme uydusunun testlerinde ise son aşamaya gelindiğine dikkati çekti. Ertok, “Fransa’daki tesislerde 5B uydumuz için kasım ayı gibi testler tamamlanacak. Ondan sonra uydumuzun fırlatma için ABD’ye gönderilme durumu var. Yıl sonunda 5B uydusunun fırlatılmasını hedefliyoruz. Hedefi tutturmak için çalışıyoruz. Sadece anten performans testleri kaldı. Kasım ayı gibi yerde teslim edilecek hale gelir” şeklinde konuştu.

Problem yok

Ertok, 6A haberleşme uydusunda da çalışmaların mühendislik ve uçuş modeli üzerinde hız kesmeden devam ettiğinin altını çizdi. Ertok, “Mühendislik modelinde testler büyük oranda tamamlandı. Mühendislik modelinden elde edilecek verilerle uçuş modelinde bazı değişiklikler yapılacak. Her şey yolunda. Sonuçlarda herhangi bir problem görünmüyor. Türksat 6A uydusunda da hedefimiz önümüzdeki yıl sonunda fırlatmak, uzaya göndermek. İnşallah o hedef doğrultusunda yakından takip ediyoruz” diye konuştu. Ayrıca Türksat olarak savunma ve havacılık sektörünün önemli paydaşlarından birisi olduklarını vurgulayan Ertok, ürünlerine yenilerini eklediklerini dile getirdi. Ertok, “Uydu hizmetlerini sunduğumuz ürünlere bir isim verdik, ‘PeycOn’ ana markası altında askeri sınıf antenlerimiz var” diye ekledi.

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