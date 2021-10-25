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Teknoloji TÜRKSAT, 5. Nesil uydusunun gücüyle CABSAT’a katılıyor
Teknoloji

TÜRKSAT, 5. Nesil uydusunun gücüyle CABSAT’a katılıyor

Türksat AŞ, 26-28 Ekim’de Dubai'de gerçekleştirilecek Orta Doğu'nun en büyük yayıncılık fuarı "CABSAT 2021"e 5’inci Nesil uydusu Türksat-5A’nın gücüyle katılacak. Türksat AŞ, fuarda ayrıca milli ve yerli uydu anten ailesi PeycON’u Orta Doğu ve Kuzey Afrika (MENA) pazarı için görücüye çıkaracak.

Yeniakit Publisher
2021-10-25 17:13:00 -
TÜRKSAT, 5. Nesil uydusunun gücüyle CABSAT’a katılıyor

YENİ AKİT  ANKARA

Türksat AŞ, 26-28 Ekim’de Dubai'de gerçekleştirilecek Orta Doğu'nun en büyük yayıncılık fuarı "CABSAT 2021"a katılmaya hazırlanıyor.

Türksat-5A uydusu ile MENA bölgesinde kapsamasını genişleterek 350 milyonluk bir pazara yeni bir kapı açan Türksat A.Ş bölge ülkelerindeki yayıncılar ve data hizmet sağlayıcıları ile CABSAT 2021 fuarında yeni iş fırsatlarını değerlendirmeyi planlıyor.

Fuar süresince Türksat’ın milli PeycON ailesi antenleri olan HidrON, TerrON, MicrON ve AerON antenleri sergilenecek.

Fuarda ayrıca Doğu yörüngesinde (31 derece) bulunan ve bu yıl hizmete başlayan Türkiye’nin ilk ve tek 5’nci Nesil Uydusu Türksat 5A haberleşme uydusu üzerinden verilen ve en üst düzey yayıncılık teknolojilerinden olan ultra HD 8K yayın Türksat standında gösterilecek. Türksat AŞ, ayrıca uydu haberleşmesi alanında yürüttüğü faaliyetlere yönelik tanıtımın yanı sıra, bu yılsonunda uzaya gönderilmesi planlanan Turksat-5B ile yerli ürünlerine yönelik görüşmeler de gerçekleştirecek. Program kapsamında Türksat, özellikle MENA bölgesinde yerli ve milli ürünleriyle etkinliğini artırmayı planlıyor. CABSAT 2021 etkinliğinde, Türksat'ın 5A &5B uydusu ile güçlenen uzay segmenti hizmetleri de Salon 3’te yer alan F3-30 standında sektör temsilcilerinin ve ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.

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