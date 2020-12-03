Türksat 4A uydu frekans ayarlarını, teknik servislere ekstra ücretler ödemeden çok kolay bir şekilde yapabilirsiniz. İzlemeniz gereken adımları, nelere dikkat etmeniz gerektiğini ve kullanabileceğiniz Turksat 4A frekans listesini açıkladık. İşte Türksat 4A kanallarının nasıl ayarlanacağına dair merak edilenler…

Türksat 4A Frekansları nasıl ayarlanır?

İlk önce bütün kanal listesini ilk menüden siliniz, silmezseniz kanal karmaşası olacaktır.

2) Sonra menülerde Uydu Listesi' ne girerek Turksat 2A/3A'nın seçili olduğundan emin olunuz.

3) Kanal Arama kısmına girip, TP Aramayı seçiniz.

4) TP Aramayı seçtikten sonra, ekrana gelen listeye Turksat 4A'nın bilgilerini ekleyeceğiz. Alt kısımda görüldiğü gibi EKLE menüsünü açmak için kumanda üzerindeki YEŞİL tuşa basınız , sonra kumanda üzerindeki rakamları kullanarak aşağıdaki değerleri giriniz. İki frekansı da girdikten sonra kanal aramayı başlatmak için kumanda üzerindeki MAVİ tuşa basınız.

Türksat 4A Uydu Kanal Frekansları:



Frekans: 11844

Polarizasyon: Dikey V

Sembol Oranı: 2222

FEC 3/4

Şebeke Arama: Açık

Frekans: 11747

Polarizasyon: Yatay H

Sembol Oranı: 27500

FEC FEC 5/6

Şebeke Arama: Açık

NOT : Lütfen LNB ayarları ile oynamayınız, oynadıysanız veya sizden daha önce biri başka menülere girip karıştırmışsa Fabrika Ayarlarına Dön seçeğini kullanabilirsiniz. Ayarlarda Şifresiz seçeneğini seçmeyi unutmayın aksi takdirde binlerce kanal bulacak ama 400 civarı kanal açılacaktır.