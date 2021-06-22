Koronavirüs salgınının sona ermesi için yerli ve milli aşının yeri son derece önemli. Türkiye’de geliştirilen koronavirüs aşılarından ilki, faz 3 çalışmasına başladı. Bu arada yerli aşının ismi de açıklandı. Peki, TURKOVAC ne oluyor?

TURKOVAC nedir? TURKOVAC anlamı ne?

Yerli Kovid-19 aşısının Faz-3 çalışması kapsamında gönüllülerle yürütülen aşılama programı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çevrim içi katılımıyla Ankara Şehir Hastanesi'nde başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Üçüncü fazının ilk uygulaması gerçekleştirilen bu aşımızla birlikte Türkiye artık bu hususta yeni bir dönemin kapılarını aralamaktadır. Birkaç hafta içerisinde ülkemizdeki 18 yaş üzeri nüfusun tamamını aşılama kapsamına almış olacağız” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli Kovid-19 aşısının adının "TURKOVAC" olduğunu açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Ekonomi Forumu'na gönderdiği video mesajda ise yerli aşıya ilişkin, "Katıldığımız tüm programlarda aşı meselesinin yeni adaletsizliklere yol açmaması gerektiğinin altını çiziyoruz. Yıl sonuna doğru kullanıma hazır hale getirmeyi planladığımız milli aşı çalışmalarımızı da bu hassasiyetle yürütüyoruz. Türkiye'nin geliştirdiği COVID-19 aşısının inşallah milletimizle birlikte tüm insanlığın da aşısı olacağının müjdesini buradan paylaşmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

TURCO yabancı dillerde 'TÜRK' anlamına gelirken 'VAC' ise Türkçe anlamı 'aşı' olan vaccine kelimesinin kısaltılmış halidir.