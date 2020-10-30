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Aktüel TÜRKÖK'e yurt dışında tarama yapma ve ürün getirme yetkisi verildi
Aktüel

TÜRKÖK'e yurt dışında tarama yapma ve ürün getirme yetkisi verildi

Türkiye Kök Hücre Merkezinin Çalışma Usul ve Esaslarına Dair yürürlüğe giren yönerge ile değişiklik yapılarak, TÜRKÖK üçüncü basamak sağlık hizmet sunucusu olarak tanımlandı - Yönerge öncesi sadece yurt içinde ve yurt dışından gelen talepler doğrultusunda kök hücre ihtiyacı olan hastalara uygun bağışçı bulan TÜRKÖK, yönerge ile ülke içinde uygun kök hücre bulunamadığı durumlarda yurt dışında tarama yapmaya ve uygun bağışçı bulunduğu taktirde ürün getirmeye yetkilendirildi

Yeniakit Publisher
2020-10-30 11:04:31 -
TÜRKÖK'e yurt dışında tarama yapma ve ürün getirme yetkisi verildi

ANKARA (AA) - YEŞİM SERT KARAASLAN - Türkiye Kök Hücre Merkezi (TÜRKÖK), üçüncü basamak sağlık hizmet sunucusu olarak tanımlandı ve ülke içinde uygun kök hücre bulunamadığı durumlarda yurt dışında tarama yapmaya ve uygun bağışçı bulunduğu taktirde ürün getirmeye yetkilendirildi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, TÜRKÖK'ün yapısını, görevlerini, çalışma usul ve esaslarını tanımlayan, ulusal kök hücre ihtiyacının planlanması, karşılanması ve tüm paydaşlar ile olan ilişkilerin düzenlenmesi ile yurt dışından kök hücre teminine ilişkin kuralları içeren "Türkiye Kök Hücre Merkezinin Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönerge" yürürlüğe girdi.

Türkiye Kök Hücre Merkezi, veri tabanına kayıtlı yaklaşık 680 bin bağışçı sayısı ile dünyanın sayılı kemik iliği bankaları arasında yer alıyor.

Yönerge ile TÜRKÖK, üçüncü basamak sağlık hizmet sunucusu olarak tanımlandı.

Daha önce sadece yurt içinde ve yurt dışından gelen talepler doğrultusunda kök hücre ihtiyacı olan hastalara uygun bağışçı bulan TÜRKÖK, yönerge ile ülke içinde uygun kök hücre bulunamadığı durumlarda yurt dışında tarama yapmaya ve uygun bağışçı bulunduğu taktirde ürün getirmeye yetkilendirildi.

Öte yandan, TÜRKÖK harici kemik iliği bankalarının yurt dışı tarama yapabilmeleri için Sağlık Bakanlığından izin almaları şartı getirildi. Yapılan bu değişikliklerle hem verilen hizmetin kapsamı genişletildi hem de ülke kaynaklarının etkili ve verimli bir şekilde kullanımı amaçlandı.

Yönergenin detaylarına, Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet sitesinden ulaşılabilecek.

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