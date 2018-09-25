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Türkoğlu'dan Yerlikaya'ya ziyaret

TBF Başkanı Türkoğlu ve TBF CEO'su Ömer Onan, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya 'yı ziyaret etti.

25 Eylül 2018 Salı 21:25
Türkoğlu'dan Yerlikaya'ya ziyaret

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu ve MKE Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner'i makamında kabul etti.

TBF'den yapılan açıklamaya göre, Bakan Yerlikaya'yı Ankara'daki makamında ziyaret eden Hidayet Türkoğlu, yeni görevi için kendisine hayırlı olsun dileklerini iletti.

TBF Üst Yöneticisi Ömer Onan'ın da katıldığı ziyarette, Cumhurbaşkanlığı Spordan Sorumlu Başdanışmanlığı görevini birlikte yürüten Türkoğlu ve Yerlikaya, fikir alışverişinde bulundu.

- MKE Ankaragücü'nden ziyaret

Günün diğer ziyaretinde Hamza Yerlikaya, Spor Toto Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nün başkanı Mehmet Yiğiner ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

 Ziyarette sporun faydaları ve gençlik üzerindeki etkisinden bahseden Yerlikaya, spor yapan çocukların hem sosyal hem de biyolojik gelişimlerinin daha sağlıklı ilerlediğini, hükümetin bu konuda çalışma yaparak okullarda beden eğitimi ders sayısını yükselttiğini söyledi.

Gençlerin zararlı alışkanlık ve uyuşturucu maddelerden uzak tutularak, spora yönlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Yerlikaya, "Spor yapmak, çocuk ve gençlerde odaklanamama, dikkat dağınıklığı gibi sorunların önüne geçerek, okul hayatlarına da olumlu anlamda katkı sağlıyor." ifadelerini kullandı.

Eryaman Stadı'nın kısa süre içinde tamamlanması için devam eden çalışmalarla ilgilendiğini kaydeden Hamza Yerlikaya, "MKE Ankaragücü'nü yakından takip ediyorum. Lige yeni çıkmasına rağmen çok iyi sonuçlar alıyor. MKE Ankaragücü, tarihi ve başarıları ile Türk sporuna çok şey kazandırmış bir kulübümüz. Üst üste şampiyonluk yaşayarak Süper Lig'e kadar yükseldi ve çok başarılı bir grafik çiziyor. Ziyaretiniz beni mutlu etti. Başarılarınızın devamını diliyor, şahsınıza ve tüm yönetim kuruluna teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Yiğiner ise kulübün alt yapısında binlerce gence spor yapma imkanı sağlandığını anlatarak, şunları söyledi:

"Spor yapan çocukların büyümesi, spor yapmayan akranlarına göre daha hızlı ve sağlıklı ilerliyor. Aynı zamanda gençleri kötü alışkanlık ve arkadaşlardan uzak tutuyor. Gençlerimize spor yapma imkanı vererek, bu anlamda çok ciddi katkılar sağlıyoruz. Aynı zamanda bir kamu hizmeti vererek, devletimizin üzerinden az da olsa bir yük kaldırıyoruz. Bu yıl daha çok gence ulaşmak için Ankara'nın hemen hemen tüm bölgelerinde spor okullar açtık. Gelecek nesiller için yaptığımız bu çalışmalar devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.

Ziyaretin sonunda Mehmet Yiğiner, Yerlikaya'ya isminin yazılı olduğu MKE Ankaragücü forması ve atkısı hediye etti.

Haber Tarihi: 25 Eylül 2018 Salı 21:25
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