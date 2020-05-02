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Dünya

Türkmenistan’dan Afganistan’a tırlar dolusu yardım

Türkmenistan, ramazan nedeniyle Afganistan’a 6 tır yardım gönderdi.

Yeniakit Publisher
2020-05-02 13:55:00 -
Türkmenistan’dan Afganistan’a tırlar dolusu yardım

Türkmenistan ramazan nedeniyle Afganistan halkına dağıtılmak üzere 6 tır insani yardım gönderdi.

Akine Sınır Kapısı'ndan Afganistan'a giren yardım konvoyunu Faryab Valisi Nakibullah Faik, Türkmenistan'ın Mezar-ı Şerif Başkonsolosu Kabayew Bazarbay ve yerel yöneticiler karşıladı.

“Türkmenistan en iyi komşularımızdan”

Burada konuşan Faryab Valisi Faik, Türkmenistan ile Afganistan arasında her zaman iyi ilişkiler bulunduğunu söyledi.

Türkmenistan'ın daha önce de farklı alanlarda Afganistan'a yardımda bulunduğunu ifade eden Faik, Türkmenistan'ın, Afganistan'ın en iyi komşularından olduğunu belirtti.

Ramazan nedeniyle 6 tır insani yardım

Türkmenistan'ın Mezar-ı Şerif Başkonsolosu Kabayew de Türkmenistan'ın Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov'un kararıyla ramazan ayı nedeniyle yiyecek ve içecek malzemelerinden oluşan 6 tır insani yardımı Afgan yetkililere teslim ettiklerini kaydetti.

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