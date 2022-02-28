Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrası Dışişleri Bakanlığının organizasyonuyla kara yoluyla tahliye edilen Türk vatandaşları otobüslerle yurda dönmeşe başladı. Dışişleri Bakanlığının Ukrayna hava sahasının kapalı olması nedeniyle kara yoluyla tahliye planı kapsamında, önceki gün yola çıkan otobüsler Romanya ve Bulgaristan'ı geçerek Türkiye'ye ulaşmaya başladı. Hem Ukrayna’a hava sahasının kapalı olması hem de Rus askerlerinin Harkov’u kuşatması nedeniyle şehirde mahsur kalan Türkler söz konusu. Türkiye, Ukrayna’da mahsur kalan Türk vatandaşlarını kurtarmak için diplomasi trafiğini yürütüyor. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Türk vatandaşlarının tahliyesi için bugün Harkov'dan Romanya'ya tren kaldırılacağını açıkladı.

Türklerin tahliyesi için Harkov'dan tren ne zaman saat kaçta kalkacak?

Konuyla ilgili Kiev Büyükelçiliği de açıklama yayımladı. Sosyal medya hesabı üzerinden yayımlanan bildiride tahliyelerin bu tren üzerinden sağlanacağı açıklandı. Türkiye’nin Kiev Büyükelçiliği’nden yapılan açıklamada, “Bugün (28.02.2022) saat 19.00’da Kiev’den Romanya sınırı yakınındaki Çernivtsi şehrine sadece vatandaşlarımızı tahliye etmek amacıyla tahsis edilen bir tren hareket edecektir. Tüm vatandaşlarımızın sokağa çıkma yasağı başlamadan önce güvenliklerine azami dikkat göstererek en geç saat 18:00’e kadar Kiev tren garına ulaşmaları gerekmektedir” denildi.

Harkov'dan tren saat kaçta kalkacak?

Öte yandan Harkiv Büyükelçiliği, yine Çernivtsi kentine gidecek olan trenin 15.00’da kalkacağını duyurarak, "Bugün (28.02.2022) saat 20.00’de Harkiv’den Romanya sınırı yakınındaki Çernivtsi şehrine sadece vatandaşlarımızı tahliye etmek amacıyla tahsis edilen bir tren hareket edecektir. Tüm vatandaşlarımızın sokağa çıkma yasağı başlamadan önce güvenliklerine azami dikkat göstererek saat 15.00’e kadar Harkiv tren garına ulaşmaları gerekmektedir" ifadelerini kullandı.