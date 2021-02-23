Türklere yönelik asimilasyon politikası: Yunanistan'dan tepki çeken hamle!

Batı Trakya Azınlık Okulları Encümen Birliğinden (BTAOEB) yapılan açıklamada, Yunanistan Eğitim ve Din İşleri Bakanı Niki Kerameos’un imzası ile 8 Şubat 2021 tarihli resmi gazetede yayınlandığı belirtilen karar uyarınca, Atina tarafından tayin edilen müftülerin İskeçe ve Gümülcine’deki medreselere encümen başkanı, "240 imam yasası" olarak bilinen yasa ile Yunan devlet okullarında din öğretmeni olarak görevlendirilen azınlık mensubu bazı kişilerin de encümen heyeti üyeleri olarak atandığı belirtildi.

Açıklamada, Gümülcine ve İskeçe’deki medreselerin azınlık okulu olduğu hatırlatılarak encümen heyetleri ve velilerin rızası olmaksızın yapılan uygulamanın Türk azınlık tarafından kabul edilemez olduğu vurgulandı.

BTAOEB’nin, bu konuda hukuki mücadele vermekte kararlı olduğu dile getirilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"8 Şubat 2021 tarihli resmi gazete ile Medreselerin encümen heyetleri tayin edildi. Bunun kabul edilemez olduğunu, Medreselerin 694/1977 sayılı yasaya tabi olan azınlık okulları olduğunu dile getirdik ve bugün de aynı şekilde tepki veriyoruz. Böyle oldu bittiler ve bakanlık kararları ile medreselerin statüsü değiştirilemez, her şeyden önce bu demokratik devlet ve büyük devlet anlayışı ile bağdaşmaz. Bu antidemokratik yasa hakkında verilecek hukuki mücadelede derneğimiz üzerine düşeni yapacaktır, bundan kimsenin şüphesi olmasın."

Yunanistan’da kısa bir süre önce, İskeçe ve Gümülcine’deki Türk azınlığa ait medreselerin isimleri değiştirilmişti.

Eğitim ve Dini İşleri Bakanlığının 13 Ağustos 2020 tarihli genelgesi doğrultusunda medreselerin isimlerinde yer alan "Azınlık" kelimesi çıkarılmış ve yerine "Müslüman" kelimesi bırakılmıştı.

Gece yarısı yapılan operasyonlarla okulların tabelalarındaki azınlık anlamına gelen Yunanca (M/KON) deyimi çıkarılarak sadece “Müslüman” deyimi bulunan yeni tabelalar konulmuştu.