  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Türklere yönelik asimilasyon politikası: Yunanistan'dan tepki çeken hamle!
Dünya

Türklere yönelik asimilasyon politikası: Yunanistan'dan tepki çeken hamle!

Batı Trakya'da, İskeçe ve Gümülcine'deki müftülük makamlarına Yunan devleti tarafından atanan müftülerin, Türk azınlığa ait okullara encümen heyeti başkanı olarak atanması, tepkilere neden oldu.

Yeniakit Publisher
2021-02-23 20:03:00 -
Türklere yönelik asimilasyon politikası: Yunanistan'dan tepki çeken hamle!

Batı Trakya Azınlık Okulları Encümen Birliğinden (BTAOEB) yapılan açıklamada, Yunanistan Eğitim ve Din İşleri Bakanı Niki Kerameos’un imzası ile 8 Şubat 2021 tarihli resmi gazetede yayınlandığı belirtilen karar uyarınca, Atina tarafından tayin edilen müftülerin İskeçe ve Gümülcine’deki medreselere encümen başkanı, "240 imam yasası" olarak bilinen yasa ile Yunan devlet okullarında din öğretmeni olarak görevlendirilen azınlık mensubu bazı kişilerin de encümen heyeti üyeleri olarak atandığı belirtildi.

Açıklamada, Gümülcine ve İskeçe’deki medreselerin azınlık okulu olduğu hatırlatılarak encümen heyetleri ve velilerin rızası olmaksızın yapılan uygulamanın Türk azınlık tarafından kabul edilemez olduğu vurgulandı.

BTAOEB’nin, bu konuda hukuki mücadele vermekte kararlı olduğu dile getirilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"8 Şubat 2021 tarihli resmi gazete ile Medreselerin encümen heyetleri tayin edildi. Bunun kabul edilemez olduğunu, Medreselerin 694/1977 sayılı yasaya tabi olan azınlık okulları olduğunu dile getirdik ve bugün de aynı şekilde tepki veriyoruz. Böyle oldu bittiler ve bakanlık kararları ile medreselerin statüsü değiştirilemez, her şeyden önce bu demokratik devlet ve büyük devlet anlayışı ile bağdaşmaz. Bu antidemokratik yasa hakkında verilecek hukuki mücadelede derneğimiz üzerine düşeni yapacaktır, bundan kimsenin şüphesi olmasın."

Yunanistan’da kısa bir süre önce, İskeçe ve Gümülcine’deki Türk azınlığa ait medreselerin isimleri değiştirilmişti.

Eğitim ve Dini İşleri Bakanlığının 13 Ağustos 2020 tarihli genelgesi doğrultusunda medreselerin isimlerinde yer alan "Azınlık" kelimesi çıkarılmış ve yerine "Müslüman" kelimesi bırakılmıştı.

Gece yarısı yapılan operasyonlarla okulların tabelalarındaki azınlık anlamına gelen Yunanca (M/KON) deyimi çıkarılarak sadece “Müslüman” deyimi bulunan yeni tabelalar konulmuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye ile yapılan anlaşmayı Meclis'te onayladılar!
Dünya

Türkiye ile yapılan anlaşmayı Meclis'te onayladılar! "Erdoğan'a teşekkür etmek istiyorum"

Dost ülke Arnavutluk ile Türkiye arasındaki sağlık anlaşması Arnavutluk Meclisi'nde onaylandı. İktidardaki Sosyalist Parti (PS) Milletvekili..
Çok önemli değişiklik! Erdoğan 'gerek yok' diyerek çıkardı
Siyaset

Çok önemli değişiklik! Erdoğan 'gerek yok' diyerek çıkardı

Gazeteci yazarı Abdülkadir Selvi, bugünkü köşe yazısında AK Parti’nin yürüttüğü seçim yasasıyla ilgili değişiklikleri yazdı. ..
Yunanistan gerginliği tırmandırıyor! F-16’lardan Türk gemisine skandal hamle
Gündem

Yunanistan gerginliği tırmandırıyor! F-16’lardan Türk gemisine skandal hamle

Yunanistan Hava Kuvvetleri'ne ait 4 F-16, Kuzey Ege'nin uluslararası sularında bilimsel ve teknik araştırmalar yapan "TCG Çeşme" gemisine ka..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay