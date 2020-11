Türklerden Viyana polisine destek

Viyana’da Pazartesi günü gerçekleşen saldırının ardından şehrin dört bir yanından dayanışma haberleri gelmeye devam ediyor.

Saldırı sonrası çok yoğun çalışan Viyana polisine destek olmak isteyen Eda, Eylül ve Ela Şahingöz isimlerinde üç Türk kardeş, 17. bölgedeki Hernals polis karakoluna evden hazırladıkları kek ve börekleri götürdü.

Polislerin kendilerini çok iyi ağırladığını belirten kardeşler, "Viyana’daki can güvenliğimizi sağladıkları için biz Türk olarak her zaman her yerde onlarla olduğumuzu belirtmek istedik" dedi.

Öte yandan, kardeşlerin en küçüğü Ela Şahingöz, kendi yaptığı ve içinde Türkiye ve Avusturya bayraklarının olduğu resmi polislere hediye etti. Polisler bu anlamlı destek için üç Türk kardeşe teşekkür etti ve onlarla fotoğraf çektirdi.