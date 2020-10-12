Türkler, Rumlara öyle bir hareket yaptı ki... Mehter Marşı'nı duyunca çıldırdılar
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki seçimlerin ikinci tura kalmasının ardından Derinya Sınır Kapısı'nda provokasyonlara imza atan Rumlara, Türklerden Mehter Marşı ile cevap geldi.
KKTC'de seçimlerin ikinci tura kalmasıyla sınırdaki eylemlerin şiddetini artıran Rumlar, Derinya Sınır Kapısı'nda çeşitli provokasyonlara imza attı. Rumların bu eylemlerine karşılık sınırda toplanan Türkler provokatörlere Mehter Marşı açarak karşılık verdi.
KKTC'de seçimlerin ikinci tura kalmasıyla Derinya Sınır Kapısı’nda toplanan Rumlar çeşitli provokasyonlara imza attı.
Gazimağusa halkı sınır kapısında toplandı
Eylemlerinin şiddetini artıran Rumları sosyal medyada izleyen Gazimağusa halkı Derinya Sınır Kapısı’na toplandı ve Rumların bu eylemlerine Mehter Marşı açarak karşılık verdi.