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Türkler, İpek Yolu'na akın etti

Tarihi İpek Yolu'nda turizm yeniden canlandı.

02 Mart 2019 Cumartesi 09:59
Türkler, İpek Yolu'na akın etti

Ejder Turizm Kurucu Ortağı ve rota planlayıcısı Uğur Kurt, tarihi İpek Yolu'nda turizmin yeniden canlandığını belirterek, Özbekistan-Kırgızistan-Kazakistan coğrafyasına son dönemde Türk turistlerin ilgisinin arttığını bildirdi.

Kurt, yaptığı yazılı açıklamada, Çin'den başlayıp Anadolu coğrafyasını geçerek Avrupa kıtasına ulaşan tarihi İpek Yolu'nda turizmin yeniden canlandığını kaydetti.

İpek Yolu'nda en dikkat çeken tarihin mekanların bulunduğu rotalardan birisinin Özbekistan-Kırgızistan-Kazakistan coğrafyası olduğunu aktaran Kurt, Türkiye ile Türk Cumhuriyetler arasında gün geçtikçe artan güçlü bağların ülkeler arası turizm potansiyeline olumlu etki yaptığını bildirdi.

Kurt, Türkiye'nin güçlü bağları ve gelişen siyasi ekonomik ilişkilerinin ışığında son olarak Özbekistan'ın Türk turistlere vizeleri kaldırdığını anımsatarak, böylece tarihi rotada vizesiz seyahatin yolunun açıldığını vurguladı.

THY'nin Semerkand uçuşlarına başlamasının da seyahat etmeyi teşvik edici sonuçlar verdiğini aktaran Kurt, şu ifadeleri kullandı:

"Ejder Turizm, bu coğrafyaya turistik gezileri düzenleyen başlıca tur operatörüdür. Tur paketlerinde THY ile ulaşım sağlayarak, bir baştan bir başa Özbekistan-Kırgızistan-Kazakistan coğrafyasını gezdiren şirketimiz, bu hususta öncü firma olmuştur. Ejder Turizm, kesin kalkışlı Büyük İpek Yolu Turu ile Özbekistan, Kırgızistan ve Kazakistan'da tarihi şehirler arasında katılımcıların hayatı boyunca unutamayacağı bir yolculuğu en iyi fiyat garantisiyle sunuyor."

 

- "Rahatlıkla Türkçe konuşup anlaşabiliyorsunuz"

 

Kurt, 13 gün süren bu özel rotaların ücretlerinin bin 870 avrodan başladığını belirterek, bu fiyata THY ile direkt ulaşımın, tüm konaklamaların ve tüm gezilerin, hatta öğle ve akşam yemeklerinin dahil olduğunu bildirdi.

Bölgede rahatlıkla Türkçe konuşulabildiğini ve anlaşılabildiğini aktaran Kurt, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu gezilerin ayrı bir önemi var. Ata topraklarına seyahat ediyoruz. Büyük ve köklü medeniyetimizi en yakından tanıma imkanımız oluyor. Her Türk vatandaşının ömründe mutlaka görmesi gereken mekanların başına Orta Asya gelmektedir. 15 yıldır, deneyimli kadromuzla hazırladığımız ekonomik ve kaliteli tur programlarımızla seyahatseverlere doyasıya gezme imkanı sunuyoruz. THY ile Semerkand'a direk uçuşlu Büyük İpek Yolu Turu'muz ciddi dikkat çekiyor."

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Haber Tarihi: 02 Mart 2019 Cumartesi 09:59
  1. Ejder Turizm

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