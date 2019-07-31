Türkler geliyor adaletin kılıcı filmi ne zaman çıkacak? Türkler geliyor adaletin kılıcı filmi oyuncuları
Diriliş Ertuğrul dizisinin yapımcısı Mehmet Bozdağ, film sektörünü heyecanlandıracak gelişmelere imza atıyor. Diriliş Ertuğrul, Kutül Amare’den sonra şimdi de Diriliş Osman ve Türkler geliyor adaletin kılıcı filmiyle yine gönülleri feth etmeye hazırlanıyor. Peki Türkler geliyor adaletin kılıcı filmi ne zaman çıkacak? Türkler geliyor adaletin kılıcı filminin çekimleri başladı mı?31 Temmuz 2019 Çarşamba 10:10
Diriliş Ertuğrul dizisinin yapımcısı Mehmet Bozdağ, film sektörünü heyecanlandıracak gelişmelere imza atıyor. Diriliş Ertuğrul, Kutül Amare’den sonra şimdi de Diriliş Osman ve Türkler geliyor adaletin kılıcı filmiyle yine gönülleri feth etmeye hazırlanıyor. Peki Türkler geliyor adaletin kılıcı filmi ne zaman çıkacak? Türkler geliyor adaletin kılıcı filminin çekimleri başladı mı?
Mehmetçik: Kut'ül Amare, Diriliş: Ertuğrul ve Diriliş Osman dizilerinin yapımcılığını üstlenen Mehmet Bozdağ, müjdeli haberi takipçileriyle paylaştı. Bozdağ, çekimleri önümüzdeki günlerde başlayacak olan filmini duyurarak binlerce kişiyi heyecanlandırdı. 'Diriliş Ertuğrul' dizisiyle büyük başarı kazanan Bozdağ Film'in çekeceği 'Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı' filminin senaryosunu paylaşan Mehmet Bozdağ, "Yeni filmimiz... Sefer bizden zafer Allah’tan!" diyerek start verdi. Türkler geliyor adaletin kılıcı filmi oyuncuları merak edilirken, Mehmet Bozdağ filmin oyuncularına ilişkin bir açıklama yapmadı.
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