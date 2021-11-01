‘Türkler, dünyanın en seçkin ve saygı duyulan diaspora topluluklarından biri haline geldi’
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, Avrupa’da yaşayan Türklerin, dünyanın en seçkin ve saygı duyulan diaspora topluluklarından biri haline geldiğini söyledi.
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığınca (YTB) Berlin’de “Almanya Türk Diasporası’nın 60. yılı” etkinliği düzenlendi. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Çam, yaptığı konuşmada, 60 yıl önce Türklerin, Almanya’yı yeniden inşa edecek fabrikaları dolduran işçilerken bugün işveren konumuna geçtiklerini belirterek, “60 yılın sonunda Türkler, dünyanın en seçkin ve saygı duyulan diaspora topluluklarından biri haline geldi” dedi.