Türkiye’yi yasa boğmuştu! Emine Bulut cinayetine ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı

Kırıkkale'de Emine Bulut'un eski eşi Fedai Varan tarafından 10 yaşındaki kızları F.B.V.'nin gözleri önünde adım adım ölüme götürülmesi, mobese kamerasına yansıdı.

Dava dosyasına giren görüntülerde Varan, lokantanın önünde Bulut ile tartıştı, ardından tartakladı. Varan'a kızı engel olmaya çalışırken, çevredekilerin müdahale etmemesi dikkat çekti. Varan'ın daha sonra Bulut'a yumruk atıp, içeriye sokması ve orada yaşanan kargaşa, Bulut'u bıçakladıktan sonra dışarıya çıkarılması ve kızları F.B.V.'nin baygınlık geçirmesi görüntülerde yer aldı.

Makine ve Kimya Endüstrisi'nde güvenlik görevlisi olan Fedai Varan, 18 Ağustos günü 6 yıl önce boşandığı Emine Bulut'u, kızı F.B.V.'nin gözü önünde lokantada bıçakladı. Emine Bulut, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirirken, yaralı halde kafeden çıkarılırken 'ölmek istemiyorum' diye feryat ederken çekilip sosyal medyada paylaşılan videosu, infiale yol açtı. Türkiye'nin gündemine oturan olayın ardından kaçan Fedai Varan, polis tarafından yakalandı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Fedai Varan hakkında jet hızıyla iddianame hazırlandı ve Kırıkkale 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'canavarca hisle tasarlayarak öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle yargılaması başladı. Annesi, babası tarafından gözleri önünde öldürülen F.B.V. ise devlet tarafından koruma altına alınırken, yapılan yardımların korunması ve güvence altına alınması amacıyla kendisine kayyum atandı.

'Adım adım gelen ölüm'

Pazartesi günü görülecek ikinci duruşma öncesi, olaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Dava dosyasına giren mobese görüntülerinde, Emine Bulut'un, eski eşi tarafından adım adım ölüme götürülmesi yer aldı. Görüntülerde Fedai Varan, takip ettiği Emine Bulut ile kızları F.B.V.'yi lokanta önünde durdurup, içeriye soktu. Fedai Varan, kısa süre sonra dışarıya çıkarken, arkadan gelen Emine Bulut ile lokantanın önünde tartışmaya başladı. Varan, Bulut'un kolunu tutup, tartaklarken yanlarındaki kızı araya girmeye çalıştı ve babasına engel olmak istedi. Ancak Varan, kızına da tepki gösterdi. Dakikalarca süren bu duruma çevredekilerin müdahale etmemesi ise dikkat çekti. Varan, bir süre sonra Bulut'u yumruklayıp, lokantanın içine sokarken, içerideki kargaşa da kameraya yansıdı. Eski eşini bıçakladıktan sonra dışarıya çıkarılan Varan'ın elindeki bıçağın alınması, olay yerinden uzaklaşması, annesinin öldürülmesine şahit olan F.B.V.'nin ağlayarak dışarıya çıkması, baygınlık geçirmesi ve annesinin ambulansla hastaneye kaldırılması da görüntülerde yer aldı.

'Belindeki bıçağı kontrol ediyor'

Dosyadaki görüntü çözümlemesinde ise olay şöyle anlatıldı:

"18 Ağustos günü saat 18.27 sıralarında Emine Bulut, kızı F.B.V. ile minibüs durakları önünde yürürken, Fedai Varan, 5 metre geride eski eşi ve kızını takip ediyor. Emine Bulut yolda durup, arkasına dönüyor ve Fedai Varan´a bir şeyler söylüyor. Fedai Varan, Emine Bulut´a yaklaşırken sol eli ile tişörtünün sol tarafında belinde takılı olan bıçağı kontrol ediyor. Fedai Varan, Emine Bulut'un yanına giderek bir şeyler konuşuyor. Yaklaşık 9 saniyelik konuşmadan sonra Emine Bulut, kızı ve Fedai Varan lokantaya giriyor. 1 dakika sonra Fedai Varan, tek başına çıkıyor. Emine Bulut ve kızı da dışarıya çıkıyor. Fedai Varan, Emine Bulut´un kolundan tutmaya çalışıyor, yanlarında bulunan F.B.V. babasına vuruyor. Fedai Varan, Emine Bulut´un sol kolunu tutuyor, eli ile yumruk vurmak suretiyle darbediyor. Darbettikten sonra Emine Bulut, iş yerine giriyor ve arkasından Fedai Varan giriyor. 40 saniye sonra Fedai Varan, lokantadan çıkarılıyor."

Taksi ile kaçtı, bira içerken yakalandı

Dosyada yer alan bilgilere göre Fedai Varan, olay yerinden taksi ile uzaklaşırken, köprü altında bira içerken polisler tarafından gözaltına alındı. Soruşturma sırasında verdiği ifadesinde ise Emine Bulut'un evleneceğini söylemesi üzerine kızının velayetini istediğini, buna karşı çıkınca tartıştıklarını, bu sırada hakaret edince kendisini kaybederek Emine Bulut'u öldürdüğünü ileri sürdü.

3 ay uzaklaştırma ve hapis cezası verilmiş

Varan hakkında 2014 yılında Emine Bulut'a karşı 'hakaret' ve 'tehdit' suçları işlediği gerekçesiyle 3 ay süreyle eski eşinin yanına yaklaşmama cezası verildiği, ayrıca aynı yıl ve 2015 yılında nafaka hükümlerine uymadığı gerekçesiyle de 3 ay hapis cezasıyla cezalandırıldığı ortaya çıktı.