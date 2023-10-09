Türkiye'yi ve dünyayı küresel piyasalarda savaş etkiler mi? Herkes tedirgin: Borsa, dolar, altın, petrol ne olur? O tahmin

İsrail-Hamas savaşının ekonomi ve piyasalar üzerinde olası etkileri merak ediliyor. Küresel piyasalarda savaş endişesiKüresel piyasalarda savaş etkisi hissediliyor. Petrol fiyatı bir anda yüzde 4 yükseldi, dünyada altın ve dolar da değerlendi. Bu arada İsrail, para birimindeki düşüşü önlemek için 30 milyar dolarlık döviz satış programı açıkladı.