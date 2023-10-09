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Ekonomi Türkiye'yi ve dünyayı küresel piyasalarda savaş etkiler mi? Herkes tedirgin: Borsa, dolar, altın, petrol ne olur? O tahmin
Ekonomi

Türkiye'yi ve dünyayı küresel piyasalarda savaş etkiler mi? Herkes tedirgin: Borsa, dolar, altın, petrol ne olur? O tahmin

Yeniakit Publisher
2023-10-09 14:14:00 - 2023-10-09 14:33:49
Türkiye'yi ve dünyayı küresel piyasalarda savaş etkiler mi? Herkes tedirgin: Borsa, dolar, altın, petrol ne olur? O tahmin

İsrail-Hamas savaşının ekonomi ve piyasalar üzerinde olası etkileri merak ediliyor. Küresel piyasalarda savaş endişesiKüresel piyasalarda savaş etkisi hissediliyor. Petrol fiyatı bir anda yüzde 4 yükseldi, dünyada altın ve dolar da değerlendi. Bu arada İsrail, para birimindeki düşüşü önlemek için 30 milyar dolarlık döviz satış programı açıkladı.

Küresel piyasalarda savaş endişesi yaşanıyor. Hamas'ın saldırısı, İsrail'in savaş ilanı...

Petrolün yönü:

Savaş, global piyasaların gündemine oturdu. En büyük etki petrol fiyatlarında görüldü. Brent petrolün varil fiyatı yüzde 4 artarak 88 dolara kadar yükseldi.

İki tarafta da petrol üretimi yok. Fiyat artışında savaşın daha da yayılabileceği endişesi rol oynadı.

Yatırımcılar güvenli liman olarak gördükleri altın ve dolara yöneldi. Dolar endeksi 107 seviyesine yaklaştı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Ons altın bin 850 doları aşarak 10 günün zirvesine çıktı. İsrail'in para birimi şekel haftraya yüzde 2 kayıpla başladı. Bunun üzerine İsrail Merkez Bankası, dövize müdahale edileceğini duyurdu. Banka,, 30 milyar dolara varan döviz satışı programı açıkladı.

Pazar günü yüzde 6,7 değer kaybeden Tel Aviv borsası, haftaya yükselişle başladı.

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