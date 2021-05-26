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Dünya Türkiye'yi tehdit etmeye kalkmışlardı! Suriye'de askeri üs kurdular
Dünya

Türkiye'yi tehdit etmeye kalkmışlardı! Suriye'de askeri üs kurdular

İran Devrim Muhafızlarına bağlı El Nuceba Örgütü'nün Rakka'ya askeri üs kurduğu bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-05-26 23:15:00 -
Türkiye'yi tehdit etmeye kalkmışlardı! Suriye'de askeri üs kurdular

İran Devrim Muhafızlarına bağlı Şii El Nuceba, Rakka'nın Maadan bölgesine dördüncü askeri üssünü kurdu.

Irak'ta faaliyet gösteren örgütün Beşşar Esed rejimi kontrolünde olan bölgelerde açtığı askeri üslerle İran'ın bölgedeki gücü artıyor.

Yaklaşık dört ay süren karargahın yapımından sonra örgüt Suriye sınırları içerisinde dördüncü karargahını açtı.

Yerel kaynaklara göre örgüt bölgedeki İranlı milislerin de yardımıyla, Deyrizor halkını kendi saflarına çekmek için gönüllülük büroları açacak.

Diğer Şii milislerle ortak hareket edeceği iddia edilen örgütün asıl hedefini Humus'un doğu kırsalı olduğu ileri sürülüyor.

Türkiye'ye küstah tehdit!

Şubat 2021'de Irak El-Nuceba, Türkiye'nin Irak'ın kuzeyindeki eylem ve operasyonlarına karşı çıkarak "hükümet susarsa Türkiye'ye karşı harekete geçeceğiz." tehdidinde bulunmaya kalkmıştı.

TSK'nın terör hedeflerini vurmasından rahatsız olan El Nuceba Türkiye'nin Neyneva ve Sincar'a gireceği duyumlarını aldıklarını ve buna karşı hazırlık yapacaklarını söylediler.

Kaynak: star.com.tr

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