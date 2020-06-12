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Dünya

Türkiye’yi tehdit eden Yunanistan’da askeri hareketlilik

Türkiye’ye karşı agresif açıklamalarıyla gündemden düşmeyen ve sürekli askeri müdahaleden söz eden küstah Yunanistan yönetimi, ABD’den 550 adet askeri araç almaya hazırlanıyor.

Yeniakit Publisher
2020-06-12 17:00:00 -
Türkiye’yi tehdit eden Yunanistan’da askeri hareketlilik

Plansız silahlanmanın başını çektiği nedenlerden ötürü ekonomisi batma noktasına gelen Yunanistan, tedariklerini sürdürüyor. Sürekli Türkiye'ye yönelik tehditleriyle gündeme gelen Atina, hava ve deniz branşlarının yanı sıra kara kuvvetleri ihtiyaçları dâhilinde ABD'den zırhlı muharebe aracı (ZMA) ve tekerlekli zırhlı araç alımı planlıyor.

İkinci el askeri platformların tedariki, düşük ilk edinim maliyetleri nedeniyle kısıtlı savunma bütçesine sahip ülkelerin ilk tercihleri arasında. Yunanistan da askeri tedarik süreçlerinde ABD başta olmak üzere AB ülkelerinden de orduların ihtiyaç fazlası olarak belirlediği silah sistemleri ve araçları sıklıkla tercih ediyor. C4 Defence'de yer alan habere göre, geçtiğimiz günlerde donanma modernizasyon kararı ile gündeme gelen Atina, geçtiğimiz günlerde ABD'den ikinci el zırhlı araç teminini gündeme getirdi.

Yunan Basını'nda yer alan bir habere göre bahse konu süreç kapsamında ABD Ulusal Muhafızları'nın ihtiyaç fazlası olarak belirleyerek kullanım dışına çıkardığı araçlar Yunanistan Ordusu ihtiyaçları kapsamında tedarik edilecek. Kaynakta, platformların M2 Bradley zırhlı muharebe araçları ve M1117 Guardian tekerlekli zırhlı araçlar olduğu belirtildi. Atina, ABD'nin hizmet dışına çkardığı ZMA'lardan 350 adet, Guardian'lardan ise bin 200 adet edinmeyi planlıyor.

Yunan Kara Kuvvetleri, özellikle mekanize harekâtta Leopard 2HEL ana muharebe tanklarına ön hatlarda eşlik edebilecek bir ZMA için bir süredir çalışmalar yürütmekteydi.

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos, geçtiğimiz günlerde "Savaşa hazırız" diyerek aklınca Türkiye'yi tehdit etmişti. Tarihi gerçeklerden ve dedelerinin Ege denizine nasıl döküldüğünden bihaber olan Panagiotopoulos'a Türkiye'den sert cevap verilmişti. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Bu tip kötü şakalar yapmayın, bu tip şakalar alnınıza yapışır" demişti.

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Yorumlar

GokTurk

Atalari denize dokuldude,Izmirde hala duruyor,Bir yanlislik var ama anlamadim ? Hayirlisi
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Teoman

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