Türkiye'yi sömürgeci ilan etti! Emin Çölaşan'dan akılalmaz sözler

Bilindiği üzee geçtiğimiz günlerde Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta şiddetli bir patlama meydana geldi. Patlamada 100 kişi ölürken 4 binden fazla insan da yaralandı. Başkentin büyük bir bölümünü ve Beyrut Limanı'nı harabeye çeviren patlama sonrası Türkiye Lübnan'a yardım elini uzattı.

Kargo uçağı gönderildi

Türkiye, Lübnan'daki patlamanın yaralarını sarmak için patlamanın akabinde hemen bir kargo uçağıyla tıbbi yardım malzemeleri, ekipmanlar ve arama-kurtarma personelini bölgeye gönderdi. Sonrasında ise Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bölgeye gitti.

Yapılanlara 'şov' dedi

Bugünkü yazısında konuyu ele alan Sözcü yazarı Emin Çölaşan akılalmaz ifadeler kullandı. Beyrut için yapılanların gösteriş olduğunu öne süren Çölaşan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Lübnan'daki karşılanması için ise 'Şov' ifadelerini kullandı.

Türkiye'yi sömürgeci gibi gösterdi

Türkiye'nin Beyrut'u tekrar kalkındırmak için yaptığı yardım açıklamalarının bir kazanç için olduğunu iddia eden Çölaşan, Türkiye'nin Lübnan'ı sömürmeye çalıştığını ancak ABD, Fransa, İngiltere, Çin, Japonya, Rusya, Arap ülkeleri ve İsrail'in de sırada olduğunu söyledi.