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Türkiye'yi savunmaktan aciz! YPG sempatizanı, CHP'li Faik Öztrak'ı fırçaladı

Partisinin Londra'da düzenlediği toplantıya katılan CHP'li Faik Öztrak, terör örgütü YPG sempatizanı bir kişi tarafından fırça attı.

14 Ekim 2019 Pazartesi 14:43

CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, partisinin İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlediği toplantıya katıldı. Toplantıda gergin anlar yaşandı. HDP'den de bazı isimlerin yer aldığı toplantıda YPG'li bir kişi CHP'li Faik Öztrak'a tepki gösterdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, Türkiye'de kol kanat gerdikleri terör örgütü PKK'nın Suriye ayağı olan YPG'nin sempatizanlığını yapan bir kişinin gösterdiği tepkiyle dumur oldu.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeyindeki teröristlere yönelik düzenlediği Barış Pınarı Harekatı'nın konuşulduğu toplantıda ortalık karıştı. HDP'ye yakın bir isim, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun yardımcısı Faik Öztrak'a fırça attı.

"Katliam yapılıyor diyemeyiz"

YPG yandaşı, Faik Öztrak'a "Rojava'da Kürt katliamı yapılıyor. Biz buna evet diyemeyiz. Çocuklarımız öldürülüyor. Siz Öztrak; sizde hak hukuk yoktur. Siz Selahattin Demirtaş'ı içeri atansınız. Her gün çocuklarımız öldürülüyor. CHP gitsin, teslim olsun AK Parti'ye." dedi.

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Haber Tarihi: 14 Ekim 2019 Pazartesi 14:43
  1. CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak
  2. İngiltere'nin başkenti Londra
  3. HDP
  4. YPG
  5. CHP'li Faik Öztrak
  6. Türk Silahlı Kuvvetleri
  7. Barış Pınarı Harekatı

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  • HulkHulk21 dk önce
    Atatürk'ün partisindeki adam vatan hainlerinden fırça yiyorsa yolun sonu gelmiştir demektir

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