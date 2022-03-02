Türkiye'yi savaşa mı sokmak istiyorlar? Her paylaşımda "Türk" ve "Bayraktar" ifadesi var

Rus işgali ile başlayan Rusya- Ukrayna savaşında bir hafta geride kaldı. Ukrayna'nın dört bir yanında başlayan saldırılar, tüm şiddetiyle devam ediyor. Rusların, Ukrayna ordusu ve halkının direnişi karşısında tahmin ettikleri gibi hızlı bir ilerlemeye sağlayamadığı görülüyor.

Yeni bir parti SİHA siparişi daha verdiler

Ukrayna'nın Rus ordusuna karşı direnişinde ise Türkiye'den satın aldıkları SİHA'lar önemli bir rol oynuyor. Sık sık basında SİHA'ların başarısına atıfta bulunulurken, bugün de Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov, Türkiye'den yeni bir parti Bayraktar SİHA aldıklarını açıkladı.

"SİHA'lar savaş pozisyonlarına geçti bile"

Reznikov, Facebook hesabından bugün yaptığı yazılı açıklamada, "Yeni Bayraktarlar Ukrayna'ya çoktan geldi ve savaş pozisyonlarına geçti" dedi. Reznikov, yaptığı açıklamada Kiev'in kısa süre içinde daha fazla Stinger ve Javelin füzeleri alacağını da ekledi.

Sık sık görüntülerini yayınlıyorlar

Ukrayna Savunma Bakanlığı da sosyal medyada Türkiye'den alınan Bayraktar TB2 SİHA'lar ile Rusya'ya ait önemli silahların ve hava savunma sistemlerinin imha edildiği görüntüleri sık sık yayınlıyor.

"İdlib'in intikamı" paylaşımını kısa sürede kaldırdılar

Yayınlanan videolarda mesaj olarak "Türk SİHA'ları" vurgusu yapılması dikkat çekti. Öyle ki, SİHA'larla yapıldığı öne sürülen saldırılarla ilgili Ukrayna Büyükelçiliği 27 Şubat tarihinde sosyal medya hesabından, "2 sene önce İdlib'te Rus askerleri tarafından şehit edilen 34 Türk askerinin intikamı Ukrayna'da alındı. İlahi adalet diye bir şey var!" şeklinde paylaşım yapıldı. Bu paylaşım kısa süre içerisinde kaldırıldı.

Türkiye'yi savaşa mı sokmak istiyorlar?

Servis edilen her paylaşım ve haberde "Türk" ve "Bayraktar" ifadelerinin geçmesi; akıllara "Ukrayna, Rusya ile savaşına Türkiye'yi de mi dahil etmek istiyor?" sorusunu getirdi.