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Gündem Türkiye'yi sarsan 'Şampiyonlar Ligi'nde sıcak gelişme! Fenomenlere şok!
Gündem

Türkiye'yi sarsan 'Şampiyonlar Ligi'nde sıcak gelişme! Fenomenlere şok!

Yeniakit Publisher
2023-12-04 18:14:00 -
Türkiye'yi sarsan 'Şampiyonlar Ligi'nde sıcak gelişme! Fenomenlere şok!

Fenomenlerin kara para aklama operasyonuna ilişkin soruşturma devam ediyor. Dilan Polat ve Engin Polat'la ilgili soruşturmada, ‘Şampiyonlar Ligi’ adıyla paylaşılan fenomenlerin bulunduğu fotoğraf karesindeki 12 kişinin şirketine kayyum atandı.

Türkiye'yi sarsan fenomenlerin 'kara para aklama' operasyonunda sıcak gelişme yaşandı.

Dilan Polat’ın 2019 yılında çektiği ve "Şampiyonlar Ligi" olarak isimlendirdiği fotoğrafta yer alan tüm fenomenler hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma başlatılmıştı.

Fotoğrafta yer alan Eylül Öztürk, Feyzanur Başar, Muhammet Oğuz Başar, İleyda Topal, Tolunay Topal, İlke Ela Göz, Kadir Yiğit, Murat Yiğit, Nurgül Yiğit, Mervenur Korkut, Yavuz Selim Korkut, Tuğba Demirhan, Huri Özsefil, Habip Özsefil, Özge Duman’ın da bulunduğu 15 kişi hakkında yurt dışı çıkış yasağı uygulanmıştı. Aralarında Eylül Öztürk Özkan, Feyzanur Başar, İleyda Topal, İlke Elagöz, Kadir Yiğit, Merve Nur Korkut, Muhammed Oğuz Başar, Murat Yiğit, Tolunay Topal, Yasemin Yiğit, Tuğba Demir, Yavuz Selim Korkut’un bulunduğu 12 kişinin ise mal varlığına el konulmuştu.

Şirketlerine kayyum atandı

Hakimlik, 12 kişiye ait şirketlere kayyum atadı.

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