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Yaşam

Türkiye'yi sarsan olayda yeni gelişme! 22 kişi tutuklandı

Yeniakit Publisher
2023-08-29 02:06:00 -
Türkiye'yi sarsan olayda yeni gelişme! 22 kişi tutuklandı

Kağıthane’de polis memuru Hakan Telli’nin şehit edildiği, polis memur Ahmet Yasin Çevik’in ise yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 22 şüpheli tutuklanırken, 17 şüphelinin sorgusu devam ediyor..

İstanbul Kağıthane'de polis memuru Hakan Telli'yi şehit eden suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 39 şüpheliden 22'si tutuklandı. 17 kişinin sorgusu ise sürüyor.

Polis memuru Hakan Telli ve Ahmet Yasin Çevik, 25 Ağustos’ta Kağıthane Hamidiye Mahallesi'nde uyuşturucu çetelerinin barındığı bir eve operasyon düzenlemiş, gece yapılan baskında saldırganların açtığı ateş sonucu Hakan Telli isimli polis memuru şehit olmuş, aynı ekipte yer alan Ahmet Yasin Çevik adlı emniyet görevlisi ağır yaralanmıştı.

Şüpheli Diyar Anucur’un öldürüldüğü olayın ardından ilk etapta yaralanan O.A ile birlikte aynı evde yaşayan 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Devam eden soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde, O.A isimli kişinin liderliğindeki “Anucurlar” suç örgütüne yönelik irtibatlı, iltisaklı ve beraber faaliyet gösteren şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik geniş çaplı çalışma gerçekleştirildi.

97 adrese operasyon

Emniyet ekiplerince belirlenen 97 adrese gerçekleştirilen zincirleme operasyonda 39 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından dün Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi.

22 şüpheli tutuklandı

Zanlılar burada nöbetçi savcılığa verdikleri ifadelerinin ardından Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

Hakimlik 22 şüphelinin tutuklanmasına karar verirken, 17 şüphelinin sorgusu ise sürüyor.

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