Türkiye'yi sarsan depremle ilgili şok eden rakamlar

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, Prof. Dr. Tuncay Taymaz'ın Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremle ilgili “Gölcük depreminin fayı 20 km kadardı, bu ise 300 km’den fazla; 33 çarpı 33 katı büyüklükte. Eğer bu deprem Marmara’da yaşanmış olsaydı bir milyondan çok kişinin hayatına mal olurdu. Depremin merkezi dağlar ve bayırlarda, yerleşimin az olduğu yerler olduğu için bu denli büyük bir kayba neden olmadı. 26 Aralık 1939 Erzincan depremi kadar güçlü” sözlerini köşesine taşıdı. "Coğrafi olarak bu denli genişliğe sahip depremin bıraktığı hasarı ortadan kaldırmak da tabii ki kolay değil" diyen Sarıkaya, özetle şunları kaydetti:

"(...) Deprem olduğu andan itibaren o bölgedeki çalışmalara baktım.

MAKALELERDE KALAN DEPREM

O kadar çok makale yazılmış ki…

Bunların içinde en dikkat çeken ise bu boyutta bir depremin olma ihtimaline dikkat çeken bir önceki yıl yayınlanmış aralarında Türkiye’nin önde gelen bilim insanları Tuncay Taymaz, Seda Yolsal-Çevikbilen, Tuna Eken, Ceyhun Erman, Derya Keleş, Taylan Öcalan ile çok sayıda saygın yabancı deprem uzmanı akademisyenin de yer aldığı makale…

Tam da yerini işaret ediyor, hatta şiddetini de 7,8 ile 8,4 arasında bir yerde gösteriyor…

Türkiye- Arap hattı diye de tanımladığı bu fayın yılda 2-7 mm sıkıştığı ve 510 yıldır enerji biriktirdiğine dikkat çekiyor.

Kırılması ihtimaline vurgu yapıyor…

Yani yeri öngörülmüş, büyüklüğü de tahmin edilmiş…

Tek farkı, herkesin odaklandığı İstanbul’un popülaritesine sahip bölge olmaması ve olma ihtimali üzerinde söz söylenmiş olsa da hiç kimsenin aldırmaması…

Hem de öyle bir haritalanmış ki bugün yıkıp geçtiği 10 ilde en büyük etkilerini nerelerde göstereceğine, Suriye topraklarından İdlib’e kadar uzanan boyutunun da ciddi sorun üreteceğine vurgu yapılmış.

300 KİLOMETREDEN BÜYÜK

Kapsadığı alanın bu denli büyük olmasının nedenine ilişkin de makalede veriler de sıralanmış.

Akademik makalede yer alan isimlerden Prof. Dr. Tuncay Taymaz’a dün ulaşıp makalelerinde dile getirdikleri üzerinde sohbet ettim.

Prof. Dr. Taymaz, 1503 yılından bu yana farklı noktalarında kırılmaların olduğunu, dünkü depremin yaşandığı bölgede en son 1513’te depreme rastlandığını belirtti.

Makalesindeki haritasına da yansıttığı şekliyle 7.6 büyüklüğündeki ikinci depremin olduğu bölgede de 2 Mart 1893'te deprem olmuş.

Aktardığına göre fayın farklı yerlerinde yakın geçmişe kadar kırılmalar görülmüş.

Ancak uzunluğu 300 kilometreyi bulan dünkü depremdeki gibi uzun bir kırılma olmamış; bu uzun yıllar sonra ilk kez karşılaşılan bir durum.

GÖLCÜĞÜN 33x33 KATI

Bu aşamada şu cümlesi işin boyutunun anlaşılması açısından da önemliydi:

“Gölcük depreminin fayı 20 km kadardı, bu ise 300 km’den fazla; 33 çarpı 33 katı büyüklükte. Eğer bu deprem Marmara’da yaşanmış olsaydı bir milyondan çok kişinin hayatına mal olurdu. Depremin merkezi dağlar ve bayırlarda, yerleşimin az olduğu yerler olduğu için bu denli büyük bir kayba neden olmadı. 26 Aralık 1939 Erzincan depremi kadar güçlü…”

Coğrafi olarak bu denli genişliğe sahip depremin bıraktığı hasarı ortadan kaldırmak da tabii ki kolay değil… (...)"