Türkiye'yi sarsacak bomba "Meral Akşener-Mansur Yavaş" iddiası! O isim, "Tek tek açıklarım" deyip şok etti

Eski CHP milletvekili gazeteci Barış Yarkadaş, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'le ilgili dikkat çeken bir kulis bilgisi paylaştı.

Yarkadaş, “Erdoğan Aktaş ile Sağlı Sollu” programında, daha önce Gürkan Hacır’ın Taksim Meydanı programında dile getirdiği “İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in CHP’li Ankara Büyükşehir belediye Başkanı Mansur Yavaş’a cumhurbaşkanı adayı olma teklifi sunduğu” kulisini hatırlatarak, “Katılanları da biliyorum. Meral Hanım ve o toplantıya katılanlar biz böyle bir görüşme yapmadık derlerse kimlerin olduğunu da söylerim” dedi.

Yarkadaş, "Meral Akşener, bir süre önce yanında birkaç çalışma arkadaşıyla birlikte Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’la görüşüyor. Yavaş’a ‘Aday olacaksanız çıkın sizi destekleyelim’ diyor, Mansur Yavaş, Akşener sözleri karşısında 10 saniye sessizliğe bürünüyor. Meral Hanım, Mansur Yavaş’ın cevap vermediğini görünce konuyu değiştiriyor. Akşener ve o toplantıya katılanlar ‘Biz böyle bir görüşme yapmadık’ derlerse kimlerin olduğunu söylerim. İYİ Parti’nin çok önemli bir ismi aradı, ‘Söylediklerinin eksiği var, fazlası yok’ dedi. O yüzden bazı televizyonlara, gazetecilere ‘Böyle bir görüşme yapmadık’ derlerse isimleri açıklarım. Akşener’in Mansur Yavaş’ı aday yapmak istediği bir sır değil” diye konuştu.