Türkiye’yi krize sokan Ali Koç Erdoğan’a seslendi. “Devlet söz konusuysa boynumuz kıldan incedir” Hadi oradan!

Fenerbahçe Başkanlığı'na aday olan mevcut Başkan Ali Koç, seçim kampanyası etkinliğinde konuştu. Ali Koç, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a seslenerek “Fenerbahçe, devlet söz konusuysa boynu kıldan incedir” dedi.

ERDOĞAN’IN ÇEVRESİNDEKİLERİ ELEŞTİRDİ

Fenerbahçe Başkanlığı'na aday olan mevcut Başkan Ali Koç, yaklaşan seçimler için yürüttüğü kampanyası çerçevesinde düzenlenen bir etkinlikte konuştu. Ali Koç, bir zihniyetin kendilerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile karşı karşıya getirmeye çalıştığını öne sürdü. Ali Koç şöyle konuştu:

"Bizi özellikle Cumhurbaşkanı ve iktidarla kafa kafaya getirmeye çalışan bir zihniyet var. İktidarın yakınlarında bize kafayı takmış bir grup var. Bu hükümetimiz değil, Cumhurbaşkanımız değil. Fenerbahçe, devlet söz konusuysa boynu kıldan incedir. Tarihte bunun örnekleri vardır"

"FİTNECİLER"

Ali Koç ayrıca, Suudi Arabistan’daki Süper Kupa finalinde yaşananlarla ilgili yanlış bilgilendirilme yapıldığını iddia ederek, sorumluları için de "fitneciler" yorumunu yaptı.

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Ali Koç şunları söyledi:

"Doğru bilgilendirildiği zaman, Riyad’daki olaya uyandılar, doğru kararlar verebileceğine inandığımız için bizim önümüzdeki dönem yapacağımız en önemli şeylerden biri, hükümetimizle, devletimizle bu aradaki fitneci, iftiracıları aradan çıkarıp gerçeklerle asgari müşterekte birleşmek"