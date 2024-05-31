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Gündem Türkiye’yi krize sokan Ali Koç Erdoğan’a seslendi. “Devlet söz konusuysa boynumuz kıldan incedir” Hadi oradan!
Gündem

Türkiye’yi krize sokan Ali Koç Erdoğan’a seslendi. “Devlet söz konusuysa boynumuz kıldan incedir” Hadi oradan!

Yeniakit Publisher
2024-05-31 08:11:00 -

Fenerbahçe Başkanlığı'na aday olan mevcut Başkan Ali Koç, seçim kampanyası etkinliğinde konuştu. Ali Koç, Suudi Arabistan’daki Süper Kupa maçından önce olay çıkarıp iki ülke arasındaki ilişkileri tehlikeye soktuğunu unutarak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a seslendi “Fenerbahçe, devlet söz konusuysa boynu kıldan incedir” dedi. Erdoğan’ın yerinde rahmetli Erbakan Hoca olsaydı muhtemelen Ali Koç’a “Hadi Oradan” diye cevap verirdi.

Fenerbahçe Başkanlığı'na aday olan mevcut Başkan Ali Koç, seçim kampanyası etkinliğinde konuştu. Ali Koç, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a seslenerek “Fenerbahçe, devlet söz konusuysa boynu kıldan incedir” dedi.

ERDOĞAN’IN ÇEVRESİNDEKİLERİ ELEŞTİRDİ

Fenerbahçe Başkanlığı'na aday olan mevcut Başkan Ali Koç, yaklaşan seçimler için yürüttüğü kampanyası çerçevesinde düzenlenen bir etkinlikte konuştu. Ali Koç, bir zihniyetin kendilerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile karşı karşıya getirmeye çalıştığını öne sürdü. Ali Koç şöyle konuştu:

"Bizi özellikle Cumhurbaşkanı ve iktidarla kafa kafaya getirmeye çalışan bir zihniyet var. İktidarın yakınlarında bize kafayı takmış bir grup var. Bu hükümetimiz değil, Cumhurbaşkanımız değil. Fenerbahçe, devlet söz konusuysa boynu kıldan incedir. Tarihte bunun örnekleri vardır"

"FİTNECİLER"

Ali Koç ayrıca, Suudi Arabistan’daki Süper Kupa finalinde yaşananlarla ilgili yanlış bilgilendirilme yapıldığını iddia ederek, sorumluları için de "fitneciler" yorumunu yaptı.
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Ali Koç şunları söyledi:

"Doğru bilgilendirildiği zaman, Riyad’daki olaya uyandılar, doğru kararlar verebileceğine inandığımız için bizim önümüzdeki dönem yapacağımız en önemli şeylerden biri, hükümetimizle, devletimizle bu aradaki fitneci, iftiracıları aradan çıkarıp gerçeklerle asgari müşterekte birleşmek"

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Yorumlar

eyüp

Biz seni iyi biliyoruz boşuna zırvalama Şeytanın  bezisin Allah şeytani tuzağınızı başınıza çevire inşallah Devlete her türlü hintliği yaptınız gücünüz yettimi zorbanın danıskası yaparsınız gücünüz yetmedimi kıçyalamada mahir siniz boynunuz kılda ince miydiiiii

Toshiba

Bu demagog adam gerçekten herkesi balık hafızalı zannediyor. Be utanmaz adam; Gezi olaylarındaki desteğini ispat eden videolar halen daha elimizde arşivimizde bulunmaktadır. Senin nasıl bir Recep Tayyip Erdoğan düşmanı olduğunu bilmeyen var mı? Madem kim sen varken Fenerbahçe şampiyon olamazmış, demekki sen aynı zamanda Fenerbahçe düşmanısın aynı zamanda. Niye aday oluyorsun ki?
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