Türkiye'yi kana bulayacaklardı! Teröristler kıskıvrak yakalandı

Suriye’den eylem yapmaları için Türkiye’ye gönderilen 2 terörist ile keşif çalışması yapan 1 şahıs Şanlıurfa emniyeti tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütü üyesi 2 teröristin eylem yapmak için yasa dışı yollarla Suriye’nin Ayn El Arab (Kobani) bölgesinden Türkiye’ye geldiğini belirledi. Teröristlerin kaldığı adresi belirleyip operasyon için düğmeye basan ekipler, Suriye uyruklu 2 terörist ile birlikte keşif çalışması yaparak terör örgütüne yardım ve yataklık eden 1 şahsı yakaladı.

Cezaevine gönderildiler

Gözaltına alınan şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.