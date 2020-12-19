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Aktüel Türkiye'yi il il gezip mantarların gen haritasını çıkartıyorlar
Aktüel

Türkiye'yi il il gezip mantarların gen haritasını çıkartıyorlar

Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü ekibi, "Türkiye Mantar Gen Kaynaklarının Toplanması ve Muhafaza Edilmesi Projesi" kapsamında Kastamonu'da mantar örnekleri topladı

Yeniakit Publisher
2020-12-19 12:07:03 -
Türkiye'yi il il gezip mantarların gen haritasını çıkartıyorlar

KASTAMONU (AA) - Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsünce ülkedeki mantarların gen haritası oluşturuluyor.

Enstitü tarafından yürütülen "Türkiye Mantar Gen Kaynaklarının Toplanması ve Muhafaza Edilmesi Projesi" kapsamında Dr. Mustafa Kemal Soylu ve mühendis Burak Baybaş, Kastamonu'daki ormanlarda araştırma gerçekleştirdi.

Soylu, gazetecilere, çalışma kapsamında mantar topladıklarını, ekonomik önemi olan ve tıpta kullanılan doğal mantarların laboratuvarda tohumlarını aldıklarını söyledi.

Bugüne kadar bine yakın türe ait tohum elde ettiklerini belirten Soylu, "İstiridye mantarının yabanisi, çaşır, kulacık mantarı, tıbbi mantarlar, aslan yelesi gibi mantarları topluyoruz. Bunların tohumlarını alıp gen kaynağı olarak saklıyoruz. Aksi takdirde bu türler doğada kaybolabilir. Gen bankamızda sıvı azotlu sistemde ömür boyu saklanıyor." dedi.

Bu tohumlardan yeni türler de üretebildiklerini dile getiren Soylu, "2018 yılında tamamladığımız çalışmada istiridye mantarından yerli misel elde edip tescile sunduk. Tescil aşaması sürüyor. İsmini 'Yaprak 77' koyduk. Kulacık diye bir mantar çeşidimiz de bulunuyor. Onu da 'Soylu 77' diye tescile sunduk. Şu anda reishi mantarıyla ilgili de benzer bir çalışma yürütüyoruz. Farklı bölgelerden reishi mantarı topluyoruz. Kastamonu'nun Araç ilçesi çevresindeki ormanlardan topladık. İnşallah yerli reishi mantarı da üretmeyi başaracağız." diye konuştu.

Soylu, sağlık alanında kullanılan mantarlarla ilgili de çalışmalar yaptıklarını söyledi.

"Önümüzdeki dönemlerde aslan yelesiyle ilgili çalışmalarımız olacak." diyen Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Aslan yelesi, alzaymır hastaları için önemli bir mantar. Araç'ın ormanlarında bulduğumuz aslan yelesi mantarları alternatif tıpta önemli kullanım alanına sahip. Uzak Doğu'da yıllardır bununla ilgili çalışmalar yapılıyor. Çinliler, Japonlar, Koreliler, bu mantarı yaygın olarak alternatif tıpta kullanıyor. Ülkemizde ise çok az yetiştiriliyor. Oysa bu mantarın yabanisi ülkemizde olan bir mantar. Özellikle basit sistemlerle Kastamonu gibi fazla yatırım gerektirmeden, köylüler tarafından yetiştirilebilir. Laboratuvarda tohumlarını elde ettikten sonra ıslah edeceğiz. Daha sonra tohumlarını üreticilerimiz alarak kütüklerde en basit şekilde üretimi yapabilirler."

Burak Baybaş da araştırmaları kapsamında 40 ili gezdiklerini, her ilin ekosisteminde önemli olan mantarları toplamaya çalıştıklarını söyledi.

Kastamonu'nun Araç ilçesinde reishi ve aslan yelesi, Hanönü ilçesinde de söbele ve kayın mantarı topladıklarını belirten Baybaş, projenin Türkiye genelini kapsadığını dile getirdi.

Kastamonu'daki ormanlarda önemli mantar türlerine rastladıklarını kaydeden Baybaş, özellikle aslan yelesinin üstün özellikleriyle ön plana çıkan bir tür olduğunun altını çizdi.

Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sabri Ünal da mantarlarla ilgili çalışma için bölgeye gelen ekibe destek verdiklerini belirterek, kentteki ormanların biyoçeşitliliğine şahit olmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

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