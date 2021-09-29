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Teknoloji “Türkiye’yi her modda dünya ile bağlıyoruz”
Teknoloji

“Türkiye’yi her modda dünya ile bağlıyoruz”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca düzenlenen ve geleceğin ulaşım ve haberleşme sistemlerinin masaya yatırılacağı “12. Ulaştırma ve Haberleşme Şurası” 6-8 Ekim tarihlerinde İstanbul Atatürk Havalimanı’nda gerçekleştirilecek.

Yeniakit Publisher
2021-09-29 17:51:00 -
“Türkiye’yi her modda dünya ile bağlıyoruz”

55 farklı ülkeden üst düzey yetkililerin katılacağı Şûra’da, dünyayı değiştirecek mega ulaşım projeleri, Kovid-19 sonrası dünyada ulaşımın ve bütünsel kalkınmayı destekleyecek ekonomi ve ulaşım koridorlarının gelişimi konuları ile bölgesel sorunlar ve çözüm önerileri ele alınacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, atılımcı, inovatif ve planlı ulaştırma ve altyapı geleneğine sahip olan Türkiye’nin, son 19 yılda mühendislik açısından dünya ölçeğinde çok sayıda projeyi hayata geçirdiğini belirtti. Karaismailoğlu, lojistik alanında süper güç olmanın, ülke içinde verimli, sürdürülebilir, akılcı bir mobilitenin şartlarını oluşturmanın ve her alanda dijitalleşmeyi öncelik olarak kabul etmenin çalışma ilkelerinin özetini oluşturduğunu kaydetti.

Lider olmanın eşiğinde

Avrasya bölgesinin merkezinde ve Yeni İpek Yolu’nun kalbinde yer alan Türkiye’nin, ticaretin seyrini belirleyecek bölgesel bir ekonomik lider olmanın eşiğinde olduğuna işaret eden Karaismailoğlu, şu ifadeleri kullandı: “Bakanlık olarak yük, insan ve veri ulaştırmada, Türkiye’nin yüksek hedeflerini destekleyecek, çağın gereklerine uygun bir altyapının tamamlanması için çalışıyoruz. Ulaştırma sektörünün bileşenlerinde kendi teknolojisini üreten hatta ihraç eden bir ülke haline gelirken, Türkiye’yi her modda dünya ile bağlıyoruz.”

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