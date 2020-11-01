“Türkiye’yi her alanda yanımızda görmek istiyoruz”

Türk Konseyi Sağlık Bilim Kurulu toplantısı için İstanbul’da bulunan Azerbaycan Sağlık Bakan Yardımcısı Elsever Agayev, “Türkiye halkına, devletine, Cumhurbaşkanına yanımızda oldukları için minnettarız. Hem manevi hem siyasi destek anlamında yanımızda olduğunuz için teşekkür ediyoruz. Rahmetli Haydar Aliyev’in söylediği gibi ‘İki devlet bir milletiz.’ Adetlerimiz bir. Birbirimizi çok iyi anlıyoruz. Bu nedenle bu kardeşlik daimi olmalıdır, daima devam etmelidir” diye konuştu.