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Ekonomi Türkiye'yi gururlandıran tablo! Ulaştırma Bakanı: Dev proje resmen tamamlandı! Sıcak gelişme
Ekonomi

Türkiye'yi gururlandıran tablo! Ulaştırma Bakanı: Dev proje resmen tamamlandı! Sıcak gelişme

Yeniakit Publisher
2023-10-27 23:58:00 - 2023-10-28 00:32:46
Türkiye'yi gururlandıran tablo! Ulaştırma Bakanı: Dev proje resmen tamamlandı! Sıcak gelişme

Türkiye'nin mega projesi: Savaşlar ve koronavirüs salgınıyla dünya büyük bir ekonomik kriz yaşamaya başladı ama Türkiye dev projelere imza atıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu tarafından flaş gelişme bildirildi: Basra Körfezi'ni Türkiye kararı sonrasında Türkiye üzerinden Avrupa'ya bağlayacak olan Kalkınma Yolu'nun projesinin tamamlandığını dünyaya duyurdular!

Bakan Uraloğlu İzmir programı kapsamında İzmir Ticaret Odasının (İZTO) aylık olağan meclis toplantısına katılarak bir konuşma yaptı.

Konuşmasında ihracatın son dönemdeki artışına dikkati çeken Uraloğlu, geçen hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 12'nci Kalkınma Planı hedeflerini ortaya koyduğunu, yıllık ortalama yüzde 5 istikrarlı ve dengeli bir büyüme hedeflendiğini aktardı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak hem ihracatı artırmak hem de alternatif pazarlar oluşturmak için önemli projeleri gündemlerine aldıklarına işaret eden Uraloğlu, Basra Körfezi'ni Türkiye üzerinden Avrupa'ya bağlayacak Kalkınma Yolu Projesinin önemine işaret etti. Dünyadaki ekonomik krizin etkilerini azaltmak için yetkililer çalışmaya devam ediyor.

Uraloğlu, Londra'dan Pekin'e uzanan ağda Bakü-Tiflis-Kars hattının hayata geçmesiyle taşımacılık faaliyetlerinin kesintisiz sağlanır hale geldiğine vurgu yaparak, şu ifadeleri kullandı:

"Bir yük trenini, Avrupa'nın her köşesine gönderiyoruz. Artık sadece doğu batı doğu koridorları değil kuzey güney koridorları da dünyanın gündemine gelmiş durumda. Hem kuzey güneyi inşa etmek hem de doğu batıyı desteklemek için özellikle Basra Körfezi'ndeki FAW Limanı'ndan başlayıp Ovaköy Sınır Kapısına kadar gelen 1200 kilometrelik demiryolu ve otoyol projesinden bahsetmek istiyorum. Burasını 'Kalkınma Yolu' olarak adlandırıyoruz. Denizden gelen yüklerin FAW Limanı üzerinden kara ve demiryoluyla Avrupa'nın her noktasına, Akdeniz, Ege ve Karadeniz'den diğer ülkelere geçişini biz sağlamış olacağız. Bu da bizim için nimettir. Neredeyiz, projesi bitti. Türkiye, Irak, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar, birinci derecede bu konuda hızlıca çalışmaları yürütüyoruz."
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Bakan Uraloğlu, önümüzdeki ay proje üzerinde çalışan 4 ülkenin ilgili bakanlarıyla toplantı yapılacağını daha sonra başkanlar zirvesi planlandığını da aktardı.

ZENGEZUR KORİDORU'NU DA HAYATA GEÇİRMEYE ÇALIŞIYORUZ"

Doğu batı istikametindeki ticari kapasiteyi arttırmak için Zengezur Koridoru'nu da hayata geçirmeye çalıştıklarını aktaran Uraloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Azerbaycan tarafında çalışmalar hızla devam ediyor. Nahcivan tarafında da çalışmalar var. Bizde de Dilucu, Iğdır, Kars arasındaki çalışmayı bu senenin sonu, bilemediniz önümüzdeki senenin başında başlatmayı düşünüyoruz. Ermenistan tarafından geçmeyle ilgili ya oradan olacak ya da İran tarafından olacak. Bu alternatifleri takip ediyoruz."

Bakan Uraloğlu, İzmir'in ulaşım ve iletişim altyapısına yapılan yatırımlar hakkında detaylı bilgiler verdi.

Meclis toplantısında konuşan İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener de İzmir Alsancak Limanı'nın gerçek potansiyelini hayata geçiremediğini, yeni nesil gemilerin körfeze girişini sağlamak için yaklaşım kanalının derinleştirilmesi ve kapasitenin arttırılmasının önem taşıdığını dile getirdi.

Toplantıya İzmir Valisi Süleyman Elban, AK Parti İzmir milletvekilleri Şebnem Bursalı, Mahmut Atilla Kaya, MHP İzmir Milletvekili Taner Osmanağaoğlu, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin ve meclis üyeleri katıldı.

- BALIKÇI BARINAĞINA ZİYARET

Bakan Uraloğlu, toplantının ardından Güzelbahçe Yalı Balıkçı Barınağı'nı ziyaret etti.

Basına kapalı olarak gerçekleşen ziyarette Uraloğlu, İzmir İli Deniz Ürünleri Avcıları ve Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Mehmet Aksoy'dan yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

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Yorumlar

Abdullah

Türkiye'de eskisi gibi bir Kıbrıs Barış hharekati gibi ansızın İsrail'in tepesine binnecek vesiurbir devlet adamı yok asimizdakiler tirişkadan çıktı....
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