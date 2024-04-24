Türkiye'yi de ilgilendiren önemli uyarı

Yunanistan'da tarihin en büyük orman yangını, Fransa'da uzun kuraklık, hem Yunanistan'da hem Türkiye'de hem Balkanlarda sel... İklim değişikliği Avrupa'yı tüm dünyadan daha fazla nasıl tehdit ediyor, Kopernik Enstitüsü açıkladı.

"AVRUPA DÜNYA GENELİNE GÖRE 2 KAT FAZLA ISINIYOR"

"Avrupa'nın küresel ortalamanın neredeyse iki katı hızında ısındığını ve bu durumun Avrupa'yı iklim değişikliği konusunda öne çıkardığını biliyoruz."

Kopernik Enstitüsü korkutucu uyarıyı böyle yaptı. Buna göre dünya geneline göre Avrupa, iki kat daha fazla ısınıyor. Sebebi Avrupa'nın da bir kısmında bulunan buzulların erimesindeki hızlı artış.

"SICAK VE KURU İKLİMDE VAHŞİ DEĞİŞİMLER BEKLENİYOR"

"Sadece aşırılıkların ciddiyetinin daha da kötüleşmesini bekliyoruz. Bu yüzden, sıcak ve kuru ile ıslak koşullar arasında daha vahşi değişimler olmasını bekliyoruz, bu da günü gününe, mevsimden mevsime ve yıldan yıla giderek daha vahşi bir şekilde değişen ıslak ve kuru arasındaki değişimler anlamına gelir."

Kuzey kutup bölgesindeki buzulların erimesi, ısınmasının çok daha yavaş olması beklenen okyanusların da ısınmasını sağlıyor. Bu da Avrupa'nın sıcaklığını etkiliyor.

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"Özellikle Akdeniz ve Avrupa'nın kıyı sularında, Atlas Okyanusu'nda ortalamanın üzerinde hatta 5 santigrat dereceye kadar çok yüksek sıcaklıklar gördük. Bu da okyanus üzerinde bir aşırı olaydır. Çünkü deniz suyunun ısınması ve soğuması uzun zaman alır. Çünkü muazzam ısı kapasitesine sahiptir."