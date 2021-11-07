Türkiye'yi bağımlılıktan kurtaran merkez 36 yaşında!
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Savunma Sanayi Başkanlığı'nın (SSB) 36'ncı kuruluş yıldönümünü kutladı.
YENİ AKİT ANKARA
Milli Savunma Bakanlığı (MSB); Aksungur SİHA, birden fazla çeşit mühimmat atabilen ilk çoklu bombaatar TG40-BA gibi önemli silah sistemleri üreterek Türkiye'nin savunma sanayisini dışa bağımlı olmaktan kurtaran Savunma Sanayi Başkanlığı'nın (SSB) 36'ncı kuruluş yıldönümüne ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden mesaj yayınladı.
"Birlikte çalışıyor"
MSB mesajında, "Ülkemizin savunma ve güvenliği için birlikte çalıştığımız, yerli ve millî savunma sanayimiz için gece-gündüz demeden fedakârca görev yapan Savunma Sanayi Başkanlığının 36’ncı kuruluş yıl dönümünü kutluyor, ülkemiz ve asil milletimiz için başarılarla dolu nice yıllar diliyoruz" ifadelerini kullandı.