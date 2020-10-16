  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Türkiye'yi ambargoyla tehdit eden AB, geri adım attı!
Gündem

Türkiye'yi ambargoyla tehdit eden AB, geri adım attı!

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki 'hukuki haklarından' vazgeçmesini isteyen ve ambargoyla tehdit eden AB üyesi ülkeler geri adım attı. Yayımlanan AB Liderler Zirvesi sonuç raporunda Türkiye hakkında ambargo uygulaması maddesi çıkarılırken daha yumuşak bir dil kullanıldığı görüldü.

Yeniakit Publisher
2020-10-16 21:40:00 -
Türkiye'yi ambargoyla tehdit eden AB, geri adım attı!

Türkiye'ye de ambargo uygulanacağına dair ifadelere yer verileceği söylenen açıklandı. Rapordan, daha önceki taslak açıklamada yer alan Türkiye’ye silah ambargosu uygulanmasına yönelik ifadenin çıkartılması dikkat çekti.

Silah ambargosu maddesı çıkarıldı

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin liderlerini bir araya getiren AB Liderler Zirvesi'nin sonuç raporu açıklandı. Raporda, daha önceki sonuç taslağında yer alan Türkiye’ye yönelik sert söylemlerin yerini daha yumuşak bir dile bırakması dikkat çekti. 

Taslak açıklamada yer alan Türkiye’ye silah ambargosu uygulanmasına yönelik var olan ifade, sonuç raporunda yer almadı. Eski taslak açıklamada, "Avrupa Konseyi, tüm AB üye devletlerinin Türkiye'ye silah ihracatı politikalarına ilişkin güçlü ulusal pozisyonlara bağlılıklarını yinelemektedir" deniliyordu.

Türkiye'ye süre tanıyan madde çıkarıldı

Oruç Reis gemisinin Doğu Akdeniz'den çıkması için Türkiye’ye süre tanınmasına yönelik ifade de raporda yer almadı. Bunun yerine, "Avrupa Konseyi, 1-2 Ekim 2020'deki sonuçlarını yeniden teyit ediyor ve son keşif faaliyetleri de dahil olmak üzere, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki tek taraflı eylemlerinden üzüntü duyuyor. Avrupa Konseyi, BM’nin 550 ve 789 sayılı Güvenlik Konseyi Kararları’na saygı gösterilmesini istiyor, Maraş'ın statüsünün önemini vurguluyor ve Yunanistan ve Kıbrıs ile tam dayanışmasını yineliyor" ifadesi kullanıldı.

Miçotakis yaptırım istemişti

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerine devam etmesi halinde AB'nin elindeki tüm araçları kullanmayı taahhüt ettiğini söylemişti.

Paşinyan şimdi de onlara sığındı!
Paşinyan şimdi de onlara sığındı!

Dünya

Paşinyan şimdi de onlara sığındı!

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Çavuşoğlu'nun tokat gibi cevap verdiği İsveçli Bakan dönüşte yaşadıklarını anlattı
Siyaset

Çavuşoğlu'nun tokat gibi cevap verdiği İsveçli Bakan dönüşte yaşadıklarını anlattı

İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, Türkiye'yi ziyaretinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısı düzenlemişti. Türkiye'..
Suudi Arabistan'a sert tepki: Siyonistlere açtığınız kapıları Türkiye'ye mi kapatıyorsunuz?
Siyaset

Suudi Arabistan'a sert tepki: Siyonistlere açtığınız kapıları Türkiye'ye mi kapatıyorsunuz?

Lübnanlı Şii alim Şeyh Subhi Tufeyli, Suudi Arabistan'ın Türk ürünlerine yönelik kısıtlama adımlarına tepki göstererek, "Mekke siyonistlerin..
Skandal gerçek ortaya çıktı: Ermenistan'ın safına geçiyorlar
Dünya

Skandal gerçek ortaya çıktı: Ermenistan'ın safına geçiyorlar

Bölgeden gelen son bilgiler, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik hain planlarını ortaya koyuyor. Terör örgütü PKK/YPG'nin yanı sıra, TİKKO ve..
Satılık 2015 model Renault Clio
Satılık 2015 model Renault Clio

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay