  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Yahudi lobisi yine düdüğü çaldı! Parayı basıp değiştirdiler

Abdurrahman Uzun resmen çıldırdı: Ulan denyolar

Mısırlı Sabır Meşhur Süper Kupa'daki büyük oyunu açıkladı: O şehirleri almak için fitne çıkarıldı

Bu kez Demokrat Parti kıyameti kopartır mı? Adnan Menderes'in ismini silmek için bakın ne yapmaya başladılar

Türkiye'den savaş gemisi kararı! İzin verilmeyecek

Ali Koç gitmeden önce bakın ne yapmış! Riyad'daki Atatürk kumpasında yeni detaylar

Türkiye'nin F-16 savaş uçağı mesajının ardından ABD'den dikkat çeken çıkışı!

AK Parti'de adayların açıklanacağı tarih belli oldu!

Türkiye'den şirket bakıyorlardı! BAE'den 27 milyar dolarlık hamle geldi

Ebu Ubeyde yüzünü ne zaman açacak? Dr. Musa Akkari Yeni Akit'e açıkladı
Gündem Türkiye’ye yönelik eylem planları yapıyordu... MİT gerekeni yaptı!
Gündem

Türkiye’ye yönelik eylem planları yapıyordu... MİT gerekeni yaptı!

Yeniakit Publisher
2024-01-04 10:08:00 -
Türkiye’ye yönelik eylem planları yapıyordu... MİT gerekeni yaptı!

MİT, Türkiye’ye yönelik eylem planları yaptığı tespit edilen teröristi, sınır ötesi operasyon ile etkisiz hale getirdi.

MİT, Irak’ta kurduğu istihbarat ağı aracılığıyla PKK/KCK mensuplarını hedef almaya devam ediyor. Irak Süleymaniye’de Türkiye’ye yönelik eylem planları yaptığı tespit edilen Eriş Berxwedan kod Sadık Şeyh Ahmet, MİT tarafından düzenlenen nokta operasyonla etkisiz hale getirildi. MİT tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda, güncel olarak Irak/Süleymaniye’nin Pencevin kırsalında faaliyet gösteren, Türkiye’ye yönelik eylem planlamaları yapan Eriş Berxwedan kod Sadık Şeyh Ahmet tespit edildi. MİT’in saha ajanları Irak’ta PKK/KCK’nın üst düzey örgüt saldırı/sabotaj planlamalarına stratejik desteklerde bulunan Sadık Şeyh Ahmet’in yerini tespit etti. Teröristin etkisiz hale getirilmesine yönelik karar alındı. Sadık Şeyh Ahmet, nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.

Suriye’de, rejim muhalifi hareketlerin başlaması akabinde Türkiye’ye geldi. Berxwedan kod Sadık Şeyh Ahmet, 2015 yılında Suriye’ye dönerek PKK/YPG içerisinde silahlı faaliyet göstermeye başladı. Uzun dönem Suriye’de örgüt adına farklı konumlarda faaliyet gösterdi. Daha sonra Irak alanına geçti. Son olarak örgütün Irak-İran sınır hattında bulunan üst düzey örgüt mensupları ile birlikte hareket etmekteydi.

MİT gerekeni yaptı! PKK'nın uyuşturucu ticareti sorumlusu öldürüldü
MİT gerekeni yaptı! PKK'nın uyuşturucu ticareti sorumlusu öldürüldü

Gündem

MİT gerekeni yaptı! PKK'nın uyuşturucu ticareti sorumlusu öldürüldü


ÖNE ÇIKAN VİDEO

PKK'ya sıkıntı veren SİHA Cemal'e de dert olmuş! Bayraktar'ı hedef alıp nefret kustu
PKK'ya sıkıntı veren SİHA Cemal'e de dert olmuş! Bayraktar'ı hedef alıp nefret kustu

Siyaset

PKK'ya sıkıntı veren SİHA Cemal'e de dert olmuş! Bayraktar'ı hedef alıp nefret kustu

Görenler inanamadı PKK gitti cennet ortaya çıktı
Görenler inanamadı PKK gitti cennet ortaya çıktı

Sosyal Medya

Görenler inanamadı PKK gitti cennet ortaya çıktı

Dağdan inen PKK'lı terörist iş adamı olup örgüte para toplamış!
Dağdan inen PKK'lı terörist iş adamı olup örgüte para toplamış!

Gündem

Dağdan inen PKK'lı terörist iş adamı olup örgüte para toplamış!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23