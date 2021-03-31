  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Türkiye'ye yine yağ çektiler
Dünya

Türkiye'ye yine yağ çektiler

Ülkelerine mültecilerin gelmesini istemeyen Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler söz konusu göç eden insanlar olduğunda Türkiye'ye yağ çekiyor. Birleşmiş Milletler (BM) AB'nin ortaklaşa düzenlediği Suriyelilere destek konferansında Türkiye'yi zor durumdaki insanlara yardım ettiği için övdüler.

Yeniakit Publisher
2021-03-31 01:51:00 -
Türkiye'ye yine yağ çektiler

Video konferans yöntemiyle yapılan "Suriye ve Bölgenin Geleceğinin Desteklenmesi Konferansı" başlıklı 5. Brüksel Konferansı'nın bitiminde yayımlanan ortak açıklamada, Türkiye'nin dünyada en fazla sığınmacıya ev sahipliği yapan ülke olduğu hatırlatıldı.

Türkiye'nin sığınmacılar için sağlık, eğitim, sosyal hizmetler ve belediye hizmetleri gibi imkanlarla iş gücü piyasasına katılım imkanı sağladığı belirtilen açıklamada, "Türkiye sığınmacılarla ilgili maliyetin büyük kısmını omuzlamaktadır." ifadesi yer aldı.

Açıklamada, Türkiye'nin Kovid-19 salgınının yayılmasını önlemek için yoğun çaba sarf ettiği ve buna sığınmacıları da dahil ettiği vurgulanarak, "Konferans ayrıca Türkiye'nin sığınmacıların kendi kendilerine yetmesini ve sosyal uyumunu desteklemek için gösterdiği çabaları takdir etmiştir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Ortak açıklamada, Türkiye'nin sığınmacı krizine verdiği kapsamlı karşılığın iyi uygulamalar, alınan dersler ve kıymetli tecrübeleri yansıtmaya devam ettiği aktarıldı.

BM ile AB'nin Suriye içindeki ve bölge ülkelerinde bulunan Suriyelilere destek için düzenlediği konferansta uluslararası camia 6,4 milyar dolar yardım taahhüdünde bulunmuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Beşar Esad ve eşi Esma Esad’dan kötü haber!
Dünya

Beşar Esad ve eşi Esma Esad’dan kötü haber!

Vatandaşlarını vahşice katleden ve bir süre önce koronavirüse yakalanan Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ve eşi Esma Esad’ın iyileştiği öğre..
Türkiye ve Pakistan arasında dev anlaşma! İmzalar atıldı
Ekonomi

Türkiye ve Pakistan arasında dev anlaşma! İmzalar atıldı

Pakistan ile Türk şirketi arasında 33,46 milyon dolarlık gemi inşası anlaşması imzalandı. Türk şirketi anlaşma kapsamında Pakistan'a 4 ASD r..
Türkiye ve Azerbaycan arasında yeni dönem!
Ekonomi

Türkiye ve Azerbaycan arasında yeni dönem!

Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği, Türkiye ile Azerbaycan arasında kimlikle seyahatle ilgili detayları paylaştı.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay