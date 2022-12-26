Türkiye'ye yerleşen Ruslar şimdi yandı! Antalya'dan ev topluyorlardı...

Hafta sonunda Rusya'da en yoğun tartıılan konuların başında, Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma'nın Başkanı Vyaçeslav Volodin'in, "Ukrayna'daki askeri operasyonun başladığı şubat ayından bu yana ülkeyi terk edenlere daha yüksek vergi uygulanmasını öngören bir yasa hazırladığı içinde olduklarını" açıklaması oldu.



Sosyal medyadan paylaştığı mesajda "Neden kaçtıkları tamamen anlaşılabilir" diyen Volodin, "Hata yaptıklarını anlayanlar çoktan geri döndü. Geri kalanlar ise şunu anlamalı: Toplumun büyük çoğunluğu onların eylemlerini desteklemiyor ve ülkelerine, akrabalarına ve arkadaşlarına ihanet ettiklerine inanıyor" diye yazdı.



Bu nedenle Rusya Federasyonu'nu terk edenlere yönelik ayrıcalıkları iptal etmek ve onlar için yükseltilmiş bir vergi oranı getirmenin doğru olduğunu ifade eden Duna Başkanı bu amaçla yasalarda uygun değişiklikler üzerinde çalıştıklarını bildirdi.



Euronews'in aktardığına göre, geçtiğimiz günlerde Dijital Kalkınma Bakanı Maksut Çadayev'in "Toplamda 100 bin kadar bilgi teknolojileri uzmanı yurt dışında." şeklindeki açıklaması; yüksek nitelikli ve uzun vadeli personel gerektiren yüksek teknoloji sektöründe iş gücü açığı yaratabilecek beyin göçü endişelerini artırmıştı.



Rusya'da yüzde 13 ile sınır olan kişisel gelir vergisi, yurt içindeki işverenler tarafından otomatik olarak kesiliyor. Rusya Federal Vergi Servisi'ne göre, yurtdışında çalışan ve Rusya'da vergi mükellefi olan Rusların vergiyi bağımsız olarak ödemeleri gerekiyor. Rusya Avrupa'da en düşük gelir vergisi uygulanan ülkelerden biri. Şimdi ülkeyi terk edenlerin bu avantajdan faydalanmalarının engellenmesi planlanıyor.

Rusya'daki savaş sırasında Türkiye, Ermenistan ve Gürcistan gibi ülkelere çok sayıda Rus gitti. Bu ülkelerde konut satın alan Rusların bu tutumu Putin hükümeti tarafından tepkiyle karşılandı.