  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Türkiye'ye yerleşen Ruslar şimdi yandı! Antalya'dan ev topluyorlardı...
Ekonomi

Türkiye'ye yerleşen Ruslar şimdi yandı! Antalya'dan ev topluyorlardı...

Rusya hükümeti, Ukrayna savaşı nedeniyle ülkeden kaçan Rus vatandaşlarına yüksek vergi uygulama kararına geçmeye hazırlanıyor.

Yeniakit Publisher
2022-12-26 08:10:00 - 2022-12-26 08:13:01
Türkiye'ye yerleşen Ruslar şimdi yandı! Antalya'dan ev topluyorlardı...

Hafta sonunda Rusya'da en yoğun tartıılan konuların başında, Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma'nın Başkanı Vyaçeslav Volodin'in, "Ukrayna'daki askeri operasyonun başladığı şubat ayından bu yana ülkeyi terk edenlere daha yüksek vergi uygulanmasını öngören bir yasa hazırladığı içinde olduklarını" açıklaması oldu.

Sosyal medyadan paylaştığı mesajda "Neden kaçtıkları tamamen anlaşılabilir" diyen Volodin, "Hata yaptıklarını anlayanlar çoktan geri döndü. Geri kalanlar ise şunu anlamalı: Toplumun büyük çoğunluğu onların eylemlerini desteklemiyor ve ülkelerine, akrabalarına ve arkadaşlarına ihanet ettiklerine inanıyor" diye yazdı.

Bu nedenle Rusya Federasyonu'nu terk edenlere yönelik ayrıcalıkları iptal etmek ve onlar için yükseltilmiş bir vergi oranı getirmenin doğru olduğunu ifade eden Duna Başkanı bu amaçla yasalarda uygun değişiklikler üzerinde çalıştıklarını bildirdi.

Euronews'in aktardığına göre, geçtiğimiz günlerde Dijital Kalkınma Bakanı Maksut Çadayev'in "Toplamda 100 bin kadar bilgi teknolojileri uzmanı yurt dışında." şeklindeki açıklaması; yüksek nitelikli ve uzun vadeli personel gerektiren yüksek teknoloji sektöründe iş gücü açığı yaratabilecek beyin göçü endişelerini artırmıştı.

Rusya'da yüzde 13 ile sınır olan kişisel gelir vergisi, yurt içindeki işverenler tarafından otomatik olarak kesiliyor. Rusya Federal Vergi Servisi'ne göre, yurtdışında çalışan ve Rusya'da vergi mükellefi olan Rusların vergiyi bağımsız olarak ödemeleri gerekiyor. Rusya Avrupa'da en düşük gelir vergisi uygulanan ülkelerden biri. Şimdi ülkeyi terk edenlerin bu avantajdan faydalanmalarının engellenmesi planlanıyor.

Rusya'daki savaş sırasında Türkiye, Ermenistan ve Gürcistan gibi ülkelere çok sayıda Rus gitti. Bu ülkelerde konut satın alan Rusların bu tutumu Putin hükümeti tarafından tepkiyle karşılandı.

9
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Süleyman

Aynı şekil Türkiye yabancılara karsı cok ahır emlak vergisi çıkarmalı. Yabancılara komut sarısı sınırlı vedevlet iznine tabi olmalı. Satılan mülkün sadece belli bir sene kullanım hakkı satılmalı. Öyle giderse ugruna can verdiğimiz vatan da yabancı biz olacağız.

Hadi oradan

Hükümet Ruslar kadar olamadı .Ev fiyatları uçtu .Yabancılara ev sattılar .Kendi vatandaşı ev alamıyor .Eviniz barkınız dağılsın
TÜM YORUMLARA GİT ( 9 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23