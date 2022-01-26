Türkiye'ye yeni doğal gaz müjdesi kapıda

Türkiye, Karadeniz'de yeni doğal gaz sondajı için düğmeye basıyor. Bölgede, Şubat ayında yeni sondaj çalışmalarına başlanacak. Sakarya Gaz Sahası'nın güneybatısında yeni sondaj yapılacak.

Hidrokarbon arama çalışmalarına yüksek teknolojili gemilerle ara vermeden devam eden Türkiye Karadeniz'de keşfettiği 540 milyar metreküplük doğal gazın 2023 yılında hanelere ulaştırılması için çalışmalara devam ediyor.

Hidrokarbon arama çalışmalarına yüksek teknolojili gemilerle ara vermeden devam eden Türkiye Karadeniz'de keşfettiği 540 milyar metreküplük doğal gazın 2023 yılında hanelere ulaştırılması için çalışmalara devam ediyor.

Bu kapsamda yeni keşifler için de adımlar atılıyor. 540 milyar metreküplük doğal gazın keşfedildiği Sakarya Gaz Sahası'nda şu ana kadar Tuna-1 kuyusunda sondaj tamamlandı. Yeni Şafak'ın haberine göre, Şubat ayında yeni sondaj çalışmalara başlanacak. Sakarya Gaz Sahası'nın güneybatısında yeni sondaj yapılacak.

40 üretim kuyusu

Sakarya Gaz Sahası'nda 40 üretim kuyusu açılacak. İlk 10 kuyu ile birlikte ilk üretimi de gerçekleştirilecek. İlk fazda 10 kuyudan günde 10 milyon metreküp doğal gaz elde edilecek. Böylece günlük toplam doğal gaz üretimi 100 milyon metreküp olacak. Yeni kuyular iki ayda bir açılacak.

Dev rezerv

Fatih Sondaj Gemisi, 20 Temmuz 2020'de başladığı Tuna-1 Kuyusu sondajında 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfetti. Yine aynı yıl 17 Ekim 2020'de de Tuna-1 lokasyonunda yapılan aramalarda 85 milyar metreküp doğal gaz rezervi daha bulundu. Yine söz konusu bölgede, en son Amasra-1 kuyusunda 135 milyar metreküp doğal gaz daha bulunmasıyla toplam gaz miktarı 540 milyar metreküp seviyesine ulaştı.