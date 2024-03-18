Türkiye'ye yeni bir otomobil markası geliyor!

DUVAR - Chery'nin geçtiğimiz yıl Şangay Otomobil Fuarı'nda lanse ettiği yeni markası Jaceoo, Türkiye'ye gelmek için gün sayıyor.

Markanın Çin’in Wuhu kentindeki genel merkezinden HaberTürk’e yapılan açıklamaya göre, Chery'nin 'premium' liginde konumlandırmak istediği Jaceoo yaz aylarında Türkiye'ye giriş yapacak.

Jaceoo'nun Türkiye'deki ilk modeli ise kompakt SUV model Jaceoo 7 olacak.

Jaecoo 7 ve 8 modelleri Jaguar Land Rover grubu otomobiller ile aynı altyapıyı paylaşıyor. Bu teknoloji paylaşımının detaylarının ise markanın yaz aylarında yapacağı lansmanda tam olarak açıklanacağı belirtiliyor.

Jaecoo modellerinin kaputunun altında ise hem PHEV hem de benzinli üniteler görev yapacak. Teknik özellikleri açıklanmayan bu motor seçeneklerinin hali hazırda Tiggo model ailesinde yer alan benzinli motorlar ile yakında Türkiye'ye gelecek PHEV güç üniteleri ile aynı olması bekleniyor.

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Chery yetkilileri ile gerçekleştirdiğimiz online toplantıda, markanın PHEV (Plug-in hybrid elektrikli) motorlu otomobillerinin 2024’ün son çeyreğinde Türkiye’de satışa sunulacağını öğrendik.

Chery'nin Türkiye'deki ilk PHEV motorlu otomobili ise sedan model Arrizo 8 olacak.

Böylece, elektrikli araç tebliği ve Çin’den ithal edilen elektrikli araçlara uygulanan yüzde 40 ek vergiye maruz kalmadan Chery’nin otomobilleri Türkiye’de satılmaya devam edebilecek.

Türkiye otomotiv pazarının tarihindeki en yüksek satış adedini gördüğü 2023 yılında, Çin'den Türkiye'ye adeta bir otomobil akını yaşandı. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) rakamlarına göre, 2023 yılında Türkiye'de yaklaşık 60 bin adet Çinli otomobil ve hafif ticari araç satıldı. Böylece, Çin'den Türkiye'ye gelen 13 otomobil markası geçtiğimiz yıl pazarın neredeyse yüzde 5'ini oluşturdu.

Öte yandan, 2023 yılı sonunda ithal elektrikli araçlara yönelik yeni kurallar getirildi. Ticaret Bakanlığı'nın hazırladığı tebliğe göre, Avrupa Birliği ve Serbest Ticaret Anlaşması imzalanan ülkeler menşeli olmayan elektrikli araçları ithal edenlerin, Türkiye'nin 7 bölgesinde en az 20 yetkili servis istasyonu kurması zorunlu hale geldi.

Ayrıca, ithalatı yapılacak her bir marka için Türkiye'de kurulmuş en az 40 personele sahip Türkçe çağrı merkezi ile hizmet verilmesi ve ithalatı yapılacak aracın üreticisinin yurt içinde yerleşik yetkili temsilcisinin olması da elektrikli araç ithalatı için zorunlu oldu.

Elektrikli modeller yerine hibrit motorlara yönelen Çin menşeli markalar ise bu kurallara takılmadan Türkiye'deki faaliyetlerini sürdürebiliyor.