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Yaşam Türkiye'ye yaz erken geliyor... Uzman isim net konuştu, uyardı! Sıcak hava 30 dereceyi aşacak
Yaşam

Türkiye'ye yaz erken geliyor... Uzman isim net konuştu, uyardı! Sıcak hava 30 dereceyi aşacak

Yeniakit Publisher
2024-04-16 23:29:00 - 2024-04-17 07:19:04
Türkiye'ye yaz erken geliyor... Uzman isim net konuştu, uyardı! Sıcak hava 30 dereceyi aşacak

Meteoroloji uzmanı Cengiz Çelik Türkiye'ye hava durumu hakkında flaş bir uyarı gerçekleştirdi. Çapıcı tahmininde bulundu.

Hava sıcaklıkları bu hafta yurt genelinde mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerinde seyredecek. En yüksek sıcaklıklar Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde görülecek.

TC Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, yurt genelindeki hava durumunu değerlendirdi.

Hafta sonuna kadar yüksek sıcaklıkların devam edeceğini belirten Çelik, “Bu hafta sıcaklıklar, yurt genelinde mevsim normallerinin 6 ila 10 derece kadar üzerinde seyredecek. Hafta sonu sıcaklıklar 4-5 derece düşecek ancak hala mevsim normallerinin üzerinde olacak.” diye konuştu.

Sıcaklıklar bazı illerde 30 dereceyi aşacak

En yüksek sıcaklıkların Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde görüleceğini bildiren Çelik, sıcaklıkların Adana’da 32, Güneydoğu Anadolu’da 30-31 dereceye kadar çıkmasını beklediklerini dile getirdi.

Çelik, buralarda sıcaklıkların ilçe bazlı daha da yükselebileceğini söyledi.
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Batı bölgelerinde ısınmaya bağlı aralıklarla yağış beklendiğini ancak bunun gün boyu sürmeyeceğini belirten Çelik, Kıyı Ege ve Kuzey Ege’de kısa süreli sağanak geçişinin olacağını ifade etti.

Çelik, hafta sonu ise kuzeybatı bölgelerinin tamamında yağış görüleceğini, Marmara, Ege, İç Anadolu’nun kuzeyi ve Batı Karadeniz’de yağış beklendiğini aktardı.

3 büyükşehirde hava durumu

Cengiz Çelik, Ankara’da cumartesiye kadar yağış beklenmediğini, sıcaklıkların hafta içi 26-28 derece civarında olacağını, hafta sonu ise 22 dereceye düşeceğini bildirdi.

Perşembe ve cuma günü İstanbul’da kısa süreli, gök gürültülü sağanak beklendiğini dile getiren Çelik, “Sıcaklıklar mevsim normallerinin 6-7 derece üzerinde olacak. Hafta sonu ise 19-20 dereceye kadar düşecek.”dedi.

Çelik, İzmir’de gelecek 3 gün boyunca kısa süreli sağanak geçişi beklendiğini, sıcaklıkların hafta sonuna doğru 4-5 derece düşeceğini ancak yine de mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini söyledi.

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