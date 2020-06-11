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Dünya

Türkiye'ye yapılan terbiyesizliğe Lübnan halkından cevap

Lübnan halkı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ilgili tepki çeken ifadelerin kullanıldığı Lübnan'daki televizyon kanalının önünde toplanıp; Erdoğan ve Türkiye'ye destek sloganları attı.

Yeniakit Publisher
2020-06-11 21:14:00 -

Önceki gün Lübnan'daki bir televizyon kanalında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye ile ilgili tepki çeken ifadeler kullanılmıştı.

Bugün aynı televizyon kanalının önünde toplanan Lübnan halkı; Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye'ye destek sloganları attı.

O anların görüntülerini Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran sosyal medya hesabından paylaştı.

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