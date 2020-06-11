Türkiye'ye yapılan terbiyesizliğe Lübnan halkından cevap
Lübnan halkı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ilgili tepki çeken ifadelerin kullanıldığı Lübnan'daki televizyon kanalının önünde toplanıp; Erdoğan ve Türkiye'ye destek sloganları attı.
Önceki gün Lübnan'daki bir televizyon kanalında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye ile ilgili tepki çeken ifadeler kullanılmıştı.
Bugün aynı televizyon kanalının önünde toplanan Lübnan halkı; Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye'ye destek sloganları attı.
O anların görüntülerini Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran sosyal medya hesabından paylaştı.