Türkiye'ye vurulmak istenen zincirler tek tek kırılıyor! Bu namussuzlukların hiçbirine eyvallah etmedik

Bülent Erandaç, AK Parti'nin 23 yıllık başarı hikayesini ve Tayyip Erdoğan'ın liderliğini ele aldı. Erandaç, Erdoğan'ın Pınarhisar Cezaevi'nden başlayıp küresel liderliğe uzanan yolculuğunu anlattı. AK Parti'nin Türkiye'de gerçekleştirdiği değişimlerin ve devrimlerin altını çizen Takvim gazetesi yazarı Bülent Erandaç, Türkiye'nin Erdoğan liderliğinde geleceğe odaklandığını ifade etti. Erandaç, şunları kaydetti:

"Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 14 Ağustos 2001'de Afyonkarahisar'da kuruluşunu açıkladığı, tarihte pek görülmemiş biçimde 15 ay sonra iktidara taşıdığı AK PARTİ, 23 YAŞINA girdi. AK Parti 23 yaş kutlamasında, Başkan Erdoğan MAZİDEN ATİYE derinlikli, anlamlı bir konuşma yaptı. Başkan Erdoğan konuşurken MAZİ bir film şeridi gibi geçiyordu zihnimde.

Siirt, Başkan Erdoğan'ın hayatının çok önemli noktalarından birisiydi.

Başkan Erdoğan, Siirt'te okuduğu bir şiir sebebiyle hapse atılarak siyasi hayatı sona erdirilmek istenmişti. Erdoğan Siirt'te, Ziya Gökalp'a ait 'Asker Duası' isimli şiiri okumuştu. Milletimizin iftiharla okuduğu ve yaşattığı bu şiirin:

"Minareler süngü, kubbeler miğfer; camiler kışlamız, müminler asker'' sözlerini bahane eden sivil ve askeri oligarşi, Başkan Erdoğan'a siyasi yasak getirmişti.

Başkan Erdoğan Pınarhisar Cezaevi'nde kaldıktan sonra 24 Temmuz 1999'da tahliye edilmişti. Başkan Erdoğan cezaevine girerken ise "Bu şarkı burada bitmez" dedi. Hiçbir zaman pes etmedi. 2001'DE AK PARTİ'Yİ kurdu. Bugüne kadar tüm seçimleri kazandı. Siyaset tarzı ve enerjisiyle milyonları peşinden sürüklüyor. AK Parti ailesi olarak 23 yaşına girerken de heyecanlıydı.

"Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" diyerek revan olduğu yol da millete hizmet için 23 yıldır durmuyor, yürüyor. Pınarhisar'dan Başkan Erdoğan'ı küresel liderliğe taşıyan AK PARTİ'nin 24'üncü yaşı kutlu olsun.

''Hiç şüphesiz en büyük teşekkürü aziz milletimiz hak ediyor" diyerek konuşmasına başlayan Başkan Erdoğan, ''Pınarhisar'dan çıktığımız andan itibaren bizi aşkla bağrına basan...

Kuruluşumuzdan bu yana bizi çok güçlü biçimde destekleyen... Girdiğimiz her seçimde, karşılaştığımız her sıkıntıda, maruz kaldığımız her saldırıda dimdik yanımızda duran milletimin her bir ferdine, şahsım ve partim adına teşekkürlerimi arz ediyorum. Binlerce yıllık bu sevdaya gönül veren, büyük yolculuğa eşlik eden tüm kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Yakın tarihe bakalım.

Türkiye'nin Erdoğan-AK Partili yılları, tartışmasız her alanda Cumhuriyet tarihinin en parlak dönemi olarak kayıtlara geçti.

Başkan Erdoğan "Muhafazakâr demokrat" kimliği bir gereği olarak ekonomimizi büyütürken, demokrasimizin standartlarını yükseltmekten geri durmadı.

Başkan Erdoğan'ın dikkati çektiği bir hususa da dikkatle bakılmasında büyük yarar var: ''Türkiye'nin kutuplaştığı, Türk siyasetinin kendine çıkış yolu aradığı bir dönemde "Muhafazakar-demokrat" kimliğimizle milletimizin ruh köküne sadık kalarak ülkemizin kronik sorunlarını çözmeyi vadettik. Bir dip dalga hareketi olarak doğan, kurulan, büyüyen AK Parti, çok kısa sürede milyonların umudu haline dönüştü.

Gittiğimiz her yerde büyük bir coşkuyla karşılandık. 7'den 77'ye, toplumun her kesiminden muazzam bir teveccüh gördük.'' Evet. Başkan Erdoğan direndi, kazandı Türk Milleti'ne kazandırdı.

Milletin iradesine çökmeye kalkanları engel olmaktan çıkardır.

Demokratik siyasetin önünü açtı.

"Kirli senaryoları parçalayıp atarak bugünlere geldik" sözleriyle Başkan Erdoğan, DEMOKRATİK DEVRİMİ nasıl sağladıklarını anlattı: Her seçim döneminde sandığın itibarına gölge düşürmek, kitleleri karşı karşıya getirmek için sayısız yola başvurdular. Türkiye ne zaman kendini toparlasa, ne zaman ekonomide kabuğunu kırmaya çalışsa bir bahane üretip bizi yolumuzdan çevirmeye çalıştılar.

Allah'a hamdolsun bunların hiçbirine eyvallah etmedik.

Oyunları bozarak, kirli senaryoları parçalayıp atarak bugünlere geldik. Türkiye'de sivil siyasetin alanının genişlemesi çok önemli bir gelişme oldu. Başkan Erdoğan, bu gerçeği çok güzel dile getirdi:

'' Hak ve özgürlükler sahasında ülkemizde sessiz bir devrime imza attık. Türkiye'yi yasakların, baskıların, korkuların ve vesayetin kol gezdiği bir ülke olmaktan çıkartıp demokraside hak ettiği seviyelere ulaştırdık. Milli iradenin üzerinde, kerameti kendinden menkul ne kadar vesayet odağı varsa, hepsine karşı tavizsiz bir mücadele yürüttük. Demokrasi dışı yollardan istikbal, ikbal ve gelecek devşirmek isteyenleri, her defasında milli iradenin gücüyle bertaraf ettik. Uzun yıllar sonra milletle devleti, cumhurla cumhuriyeti, cumhuriyetle demokrasiyi kucaklaştıran biz olduk.'' 23 yılda Türkiye çok büyük değişim geçirdi. Güzel gelişmelerin arka planına dikkat çekti Erdoğan: "23 senede ülkemiz umutlarını yeniden yeşertti, milletimiz on yıllar sonra özgüvenini tekrar kazandı. Türkiye, küresel siyasette iddia ve imkan sahibi bir ülke konumuna geldi.

Bizim lügatimizde durmak olmadı.

Bizim lügatimizde bitti kelimesi olmadı. Bizim sözlüğümüzde yeter, yeterli, sözcükleri hiç olmadı.

Türkiye'yi ilkleri yaşattık, Türkiye'yi rekordan rekora koşturduk." SONUÇ: Türkiye, 23 yılda çok kapsamlı bir dönüşüm yaşadı.

TÜRKİYE'YE VURULMAK İSTENEN ZİNCİRLER TEK TEK KIRILDI. Türkiye son çeyrek yüzyılına damga vurmanın gururunu yaşarken, gelecek asrını da şimdiden şekillendirmenin gayreti içinde. Türkiye, AK Parti sayesinde, 23 yılda çok kapsamlı bir dönüşüm yaşadı. Ülkemizdeki değişimle beraber toplum kesimlerinin siyaset kurumundan talepleri de farklılaşmaya başladı.

Her alanda ciddi bir değişim yaşanıyor.

Başkan Erdoğan liderliğinde devlet-millet birlik ve beraberlik içinde ikinci 25 YILA odaklanmıştır. Yeni dönemin ruhunu TÜRKİYE YÜZYILI işaret etmektedir. TÜRKİYE, artık gözünü bir an olsun istikbalimizden ayırmıyor. HEDEF, KIZIL ELMA, BÜYÜK VE GÜÇLÜ TÜRKİYE."