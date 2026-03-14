Ve korkulan oldu! ABD’nin 141 milyon dolarlık “kıyamet uçağı” harekete geçti

ABD ordusunun nükleer bir savaş durumunda "yüzen komuta merkezi" olarak görev yapan efsanevi Boeing E-6B Mercury, nam-ı diğer "Kıyamet Uçağı", son iki ayda ikinci kez California semalarında görüntülendi. İran ile devam eden füze savaşının ortasında, 12 saat havada kalabilen ve balistik denizaltıları bile yönetebilen bu devasa uçağın alçak uçuş yapması, "nükleer hazırlık" spekülasyonlarını zirveye taşıdı. Savunma Bakanlığı yetkilileri bunun rutin bir tatbikat olduğunu savunsa da uçağın savaşın ortasında tekrar belirmesi tüm dünyada endişeyle karşılandı.