Ve korkulan oldu! ABD’nin 141 milyon dolarlık "kıyamet uçağı" harekete geçti
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Ve korkulan oldu! ABD’nin 141 milyon dolarlık “kıyamet uçağı” harekete geçti

ABD ordusunun nükleer bir savaş durumunda "yüzen komuta merkezi" olarak görev yapan efsanevi Boeing E-6B Mercury, nam-ı diğer "Kıyamet Uçağı", son iki ayda ikinci kez California semalarında görüntülendi. İran ile devam eden füze savaşının ortasında, 12 saat havada kalabilen ve balistik denizaltıları bile yönetebilen bu devasa uçağın alçak uçuş yapması, "nükleer hazırlık" spekülasyonlarını zirveye taşıdı. Savunma Bakanlığı yetkilileri bunun rutin bir tatbikat olduğunu savunsa da uçağın savaşın ortasında tekrar belirmesi tüm dünyada endişeyle karşılandı.

Foto - Ve korkulan oldu! ABD’nin 141 milyon dolarlık "kıyamet uçağı" harekete geçti

28 Şubat’ta başlayan ABD/İsrail-İran savaşı karşılıklı füze salvolarıyla devam ediyor.

Foto - Ve korkulan oldu! ABD’nin 141 milyon dolarlık "kıyamet uçağı" harekete geçti

Daily Beast’in haberine göre ABD ordusunun ‘kıyamet uçağı’ olarak bilinen uçaklarından biri son iki ayda ikinci kez görüldü.

Foto - Ve korkulan oldu! ABD’nin 141 milyon dolarlık "kıyamet uçağı" harekete geçti

California’nın Fresno kentinde alçaktan uçarken görülen uçağın iki saat boyunca tatbikatta olduğu bildirildi. Resmi adı ‘Ulusal Hava Operasyon Merkezi (National Airborne Operations Center)’ olan uçak dört motorlu. 12 saat havada kalabiliyor ve havada yakıt ikmali yapabiliyor.

Foto - Ve korkulan oldu! ABD’nin 141 milyon dolarlık "kıyamet uçağı" harekete geçti

141 milyon dolarlık (yaklaşık 6,2 milyar lira) bu hava komuta merkezinin ilk görevi nükleer saldırı durumunda ortaya çıkıyor. Karadaki komuta merkezleri yok edildiğinde alternatif bir komuta merkezine dönüştürülüyor.

Foto - Ve korkulan oldu! ABD’nin 141 milyon dolarlık "kıyamet uçağı" harekete geçti

Emekli ABD Hava Kuvvetleri tümgenerali Clay Garrison uçakla ilgili şöyle konuştu: “Bombardıman uçaklarını kontrol edebiliyorlar. Bunlar alarm durumundaysa füzeleri ve ayrıca balistik füze denizaltılarımızı da kontrol edebiliyorlar.”

Foto - Ve korkulan oldu! ABD’nin 141 milyon dolarlık "kıyamet uçağı" harekete geçti

Uçakta şunlar kontrol edilebiliyor: Denizaltılar Bombardıman uçakları Füzeler

Foto - Ve korkulan oldu! ABD’nin 141 milyon dolarlık "kıyamet uçağı" harekete geçti

Savunma Bakanı Pete Hegseth Ocak 2026’da kıyamet uçaklarından biri Los Angeles Uluslararası Havalimanı’nda görüldükten sonra kamuoyunun endişelerini yatıştırmak zorunda kalmıştı. Uçağın tekrar görülmesi İran’la savaşın ortasındaki ABD’de spekülasyonlara neden oldu.

Netenyahu ile Ben Gvir öldü mü? İşte Çarpıcı İddialar!
Gündem

Netenyahu ile Ben Gvir öldü mü? İşte Çarpıcı İddialar!

Sosyal medyadaki teknik analizler ve bölgeden gelen sızıntılar, işgalci elebaşı Netanyahu ve Ben-Gvir’in öldüğüne dair kanıyı güçlendiriyor...
Katar'da "güvenlik riski" alarmı: Kritik bölgeler tahliye ediliyor!
Dünya

Katar'da "güvenlik riski" alarmı: Kritik bölgeler tahliye ediliyor!

Katar İçişleri Bakanlığı, ülke genelinde "kamu güvenliği riski" nedeniyle bazı stratejik bölgelerin geçici olarak boşaltıldığını duyurdu. İr..
Petrol krizi ilk Pakistan'ı vurdu! Hayat durdu, üç gün resmi tatil ilan edildi
Dünya

Petrol krizi ilk Pakistan'ı vurdu! Hayat durdu, üç gün resmi tatil ilan edildi

Petrol krizinin ilk vurduğu Pakistan'da adeta hayat durdu. Ülkede üç gün resmi tatil ilan edildi.
Haydut ABD şaşırtmadı! Vatan hainlerine para dağıtacak
Dünya

Haydut ABD şaşırtmadı! Vatan hainlerine para dağıtacak

Türkiye'de FETÖ'cü hainleri 1 dolara satın alan haydut ABD, İran’ın yeni lideri hakkında bilgi toplamak için para ödülü vereceğini açıkladı...
Sömürgeci ABD'den körfeze kirli sevkiyat! 2 bin 500 katil daha yola çıkıyor!
Gündem

Sömürgeci ABD'den körfeze kirli sevkiyat! 2 bin 500 katil daha yola çıkıyor!

İslam coğrafyasını kana bulamaktan vazgeçmeyen işgalci ABD, bölgedeki varlığını artırmak amacıyla 2 bin 500 kişilik Deniz Piyade birliğini O..
Siyonistlerden havadan bildiri yağmuru! Üzerinde bakın ne yazıyor!
Dünya

Siyonistlerden havadan bildiri yağmuru! Üzerinde bakın ne yazıyor!

Katil İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta havadan bildiri dağıtarak, halka Hizbullah'a karşı ayaklanmaları için çağrıda bulundu...
