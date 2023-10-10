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Ekonomi Türkiye'ye Türk halıcılardan tam 9 ayda 1 milyar 957 milyon dolarlık ihracat! Listede ABD, Suudi Arabistan da var
Ekonomi

Türkiye'ye Türk halıcılardan tam 9 ayda 1 milyar 957 milyon dolarlık ihracat! Listede ABD, Suudi Arabistan da var

Yeniakit Publisher
2023-10-10 22:33:00 -
Türkiye'ye Türk halıcılardan tam 9 ayda 1 milyar 957 milyon dolarlık ihracat! Listede ABD, Suudi Arabistan da var

Türk halıcılar, yılın 9 ayında ihraç ettiği 432 milyon 135 bin metrekare halıdan 1 milyar 957 milyon 121 bin dolar gelir elde etti.

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birliklerinden (GAİB) derlediği bilgilere göre, yeni yatırımlar yapan ve pazar arayışlarını sürdüren halı ihracatçıları, ürünlerini ocak-eylül döneminde 185 ülkeye gönderdi. Türk halıcılar, yılın 9 ayında dünyanın dört bir yanına ulaştırdığı 432 milyon 135 bin metrekare halı karşılığında 1 milyar 957 milyon 121 bin dolar ihracat geliri elde etti. Halıcılar, geçen yılın aynı döneminde ise 1 milyar 979 milyon 813 bin dolar ihracata imza atmıştı.

Yılın 9 ayında halıcılar, 1 milyar 565 milyon 486 bin dolarlık makine halısı ve 335 milyon 170 bin dolarlık tüfte halısı ihraç etti. En fazla ürünü ABD, Orta Doğu ve Avrupa'ya gönderen Türk halıcılar, en çok dövizi 546 milyon 167 bin dolarla ABD, 210 milyon 614 bin dolarla Suudi Arabistan ve 127 milyon 791 bin dolarla İngiltere'den elde etti.

İller bazında en fazla ihracatı ise 1 milyar 356 milyon 787 bin dolarla Gaziantep yaptı. Gaziantep'i 454 milyon 245 bin dolarla İstanbul ve 48 milyon 379 bin dolarla Uşak takip etti. Böylelikle Gaziantep'in Türkiye'deki halı ihracatındaki payı 67,6 oldu. Türk halıcıların son 12 aydaki ihracatı ise 2 milyar 730 milyon 689 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

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