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Türkiye'ye tehditler savuran ABD'ye F-35 darbesi! İki ülke programdan çıkıyor

Türkiye'ye S-400 konusunda küstah tehditlerde bulunan ABD, F-35'ler konusunda hayal kırıklığı yaşıyor. F-35 programına dahil olan iki ülkenin, ABD'ye çok fazla bilgi erişimi imkanı vermesi' sebebiyle ayrılmak istediği öğrenildi.

12 Haziran 2019 Çarşamba 18:19
Türkiye'ye tehditler savuran ABD'ye F-35 darbesi! İki ülke programdan çıkıyor

İki ülkenin F-35 programından 'çalışmanın ABD'ye çok fazla bilgi erişimi imkanı vermesi' sebebiyle ayrılmak istediği belirtildi.

Defence News'in ele geçirdiği "bazı F-35 belgelerine" dayandırdığı iddiasına göre iki ülke F-35 programından ayrılmak istedi. Gerekçeleriyse bu programın ABD'ye "çok fazla bilgi erişimi imkanı vermesi."

Haberde adı açıklanmayan bu iki ülkenin kaygılarını Otomatik Lojistik Bilgi Sistemi'ne (OLBS) dayandırdığı belirtiliyor. Bu sistem, dünyanın önde gelen silah üreticilerinden ve F-35'lerin ana üretici şirketi olan Lockheed Martin tarafından ve uçakların uçuşu, uçuşun sürdürülebilirliği, görevlerin planlanması ve sorgulanması, yedek parça siparişi, tamir işleyişi gibi teknik veri ve iş emirleri kapsamında kullanılıyor.

Habere göre programdan ayrılmak isteyen ülkelerin endişeleri tam bu noktada başlıyor. Tüm bu kapsamda ABD'ye ve silah üreticisi Lockheed Martin şirketine akan verilerin "gizli bir ajandaya dönüştürülmesinden" endişe ediyor. Özellikle bu ülkeler "uçuş operasyonlarının veya operasyona ilişkin bilgilerin" söz konusu havuzda toplanmasından rahatsız olduklarını belirtiyor.

"Benim bilgim yok"

2017'den bu yana F-35 Müşterek Taarruz Uçağı Programı Direktör Yardımcısı olarak görev yapan Koramiral Mat Winter, ülkelerin ayrılma taleplerine ilişkin bir bilgisi olmadığını söyledi. F-35 programı ortaklarıyla düzenli olarak görüştüğünü söyleyen Winter, böyle bir girişimden haberi olmadığını belirtti.

"Verilerin korunmasuı için yeni bir sistem geliştirildi"

Winter, 17 Ağustos 2018'de ABD Savunma Bakanlığı'nın silah şirketi Lockheed Martin ile F-35 programı kapsamındaki yabancı ortakların kendi verilerini daha sıkı kontrol etmelerini ve korumalarını sağlayacak bir "Veri Yönetimi" sistemini geliştirmek ve test etmek için 26 milyon dolarlık sözleşme yaptığını hatırlattı.

Mat Winter, bu çabanın meyvelerini verdiğini ve bazı ortak ülkelerin bu yılın başlarında ortaya çıkan "yeni veri korumasını" kullanmaya başladığını söyledi.

“Egemen veri yönetimi, uçağı olanlara yöneliktir. Norveç'te var. İsrail'de var. İngiltere'de var. İtalya'da var. Şimdi burada Asya-Pasifik'e gidiyoruz ”dedi.

Lockheed Martin şirketinin F-35 program başkanı Greg Ulmer'e göre, uluslararası müşterilerden gelen erken geribildirim olumlu fakat uzun vadede ne kadar işe yarayacağı merak konusu. Defence News'in aktardığına göre "veri güvenliği" sorununun F-35 programında birinci kategoride çözülmesi gereken bir sorun olarak değerlendiriliyor.

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Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 18:19
  1. ABD
  2. f-35

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