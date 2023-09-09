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Gündem Türkiye'ye tam 100 yıl yetecek! Eğer doğruysa müthiş haber
Gündem

Türkiye'ye tam 100 yıl yetecek! Eğer doğruysa müthiş haber

Yeniakit Publisher
2023-09-09 15:41:00 -
Türkiye'ye tam 100 yıl yetecek! Eğer doğruysa müthiş haber

Jeoloji Mühendisi Fahri Çelik, Türkiye’nin 100 yıl yetecek kadar yer altı suyu olduğunu söyledi.

Türkiye kuraklık tehlikesiyle karşı karşıya kalma endişesi yaşarken Jeoloji Mühendisi Fahri Çelik, yer altı su kaynakları ile ilgili yaptığı araştırmalar hakkında bilgi verdi. Fahri Çelik, ”Jeoloji mühendisi olarak yeraltı suları hakkında bilgiler toplamaktayım. Yaptığım araştırmalarda Mardin ve Türkiye’nin bütün bölgelerinde yeraltı sularımızda bir sıkıntı bulamadım. Sıcaklığın artmasından herhangi bir azalma olmadığı görülmüştür. Güneş ışınları yarım metreden aşağıya gidemiyor. Onun için yeraltı sularında herhangi bir sıkıntı yoktur” dedi.

Yeraltı sularının nüfus atması durumunda bile yetecek kadar olduğunu söyleyen Çelik, “Su kaynaklarımız 500 milyon insana yettiği gibi gıdası, meyve, sebzesi de buna mukabil su kaynaklarımız da yeterlidir. Türkiye’de önümüzdeki yüzyıla kadar herhangi bir su sıkıntısı çekeceğimizi görmüyorum. Yağmur yağdığı için bir sıkıntı olmayacaktır. Dünya bir döngü halinde olduğu için hiçbir şey kaybolmuyor. Su buharlaşıyor ve yağmur tekrar yer altına çekiliyor. Yeraltı boşlukları ne kadar su çekerse çeksin herhangi bir su sıkıntısı görünmüyor” diye konuştu.

Mardin'den örnekler gösteren Çelik, "Kızıltepe Mezopotamya Ovasının tamamı şu anda yeraltı suyu ile sulanmaktadır. Herhangi bir su sıkıntısı yaşanmıyor. 1980 yılında Türkiye'nin nüfusu 46 milyon, yıl 2023 Türkiye'nin nüfusu 86 milyon. 2 kat artma var. 1980 yılına baktığımız zaman elektrik, sondaj ve teknoloji ilerlemişti. Sadece Hurs, Sultanköy ve Derik tarafında sulu tarım yapılıyordu. O zamanlar bu ufak yerler Mardin ihtiyacını giderebiliyordu. Bu 40 yıl içinde nüfusumuz 2 kat artarken tarım alanlarımız 1 milyon kat artmış durumda. Türkiye’de su ve gıda sıkıntısı görünmüyor. Teknoloji artıyor ve yeraltı suyu sondaj ve elektrik olduğu müddetçe kesinlikle bitmeyecektir diyebilirim" şeklinde konuştu.

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