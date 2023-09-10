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Teknoloji Türkiye'ye talep yağıyor! Güney Kore duyurdu: Bayraktar TB2 SİHA - İHA teknolojisini bize öğretin diyerek istedi
Teknoloji

Türkiye'ye talep yağıyor! Güney Kore duyurdu: Bayraktar TB2 SİHA - İHA teknolojisini bize öğretin diyerek istedi

Yeniakit Publisher
2023-09-10 15:47:00 - 2023-09-10 15:48:17
Türkiye'ye talep yağıyor! Güney Kore duyurdu: Bayraktar TB2 SİHA - İHA teknolojisini bize öğretin diyerek istedi

Kuzey Kore'den gelen tehditler karşısında Güney Kore harekete geçti, çareyi Türkiye'de buldu. TB2'lerin başarısını duyan Güney Kore, İHA/SİHA çalışmaları konusunda Türkiye'ye yöneldiği belirtildi. Güney Kore basını, Seul yönetiminin Türkiye'nin SİHA tecrübesinden ve uzmanlığından yararlanacağını yazdı.

Kuzey Kore'den gelen tehditler karşısında çaresiz kalan Güney Kore, İHA/SİHA çalışmaları konusunda Türkiye'ye yöneldiği belirtildi. TB2'lerin başarısına dikkat çeken Güney Kore basını, Seul yönetiminin Türkiye'nin SİHA tecrübesinden ve uzmanlığından yararlanacağını yazdı.

G20 Liderler Zirvesi için Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un bir araya gelmesi sonrası Güney Kore basını "G. Kore ve Türkiye, insansız hava araçları ve zırhlı araçlarda savunma sanayi ortaklığı arıyor" değerlendirmesinde bulundu.

İki liderin savunma sanayisinde insansız hava araçları, askeri nakliye uçakları ve diğer silahlara odaklanan ortaklıkları genişletmenin yollarını görüştüğü belirtildi. İki ülke arasında K2 Kara Panter tankı, K9 kundağı motorlu obüslerinde iş birliği yapıldığının altını çizen Güney Kore basını, Türkiye'nin SİHA gücüne dikkat çekti.

Haberde, "Güney Kore'nin, Türkiye'nin bu alandaki deneyim ve uzmanlığına dayanarak SİHA/İHA teknolojisini ve işletme becerilerini öğrenmesi bekleniyor" ifadeleri kullanıldı.

Güney Kore ordusunun 26 Aralık 2022'de Kuzey Kore'ye ait bir insansız hava aracının Seul'deki başkanlık ofisinin yakınındaki uçuşa yasak bölgeye girmesi sonrası İHA çalışmalarına hız verdiği ama çalışmaların Kuzey Kore'den gelen tehditler karşısında yetersiz kaldığı vurgulandı.
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İHA çalışmalarının henüz başında olan Seul yönetiminin Türkiye dahil müttefik ülkelerle yapılan alışverişler yoluyla operasyonel yeteneklerini hızlandırmayı hedeflediği kaydedilirken TB2'nin dünyanın beğenisini kazandığından söz edildi.

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